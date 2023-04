Bürgerinitiative sammelt Unterschriften gegen Außenstelle Brockum

Von: Melanie Russ

Teilen

Über die Zukunft der Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde wird wieder diskutiert. © Russ

Eine Bürgerinitiative aus Quernheim hat eine Online-Petition zur Schließung der Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde gestartet. Sie kritisiert das Festhalten an zwei Grundschulstandorten und sammelt Unterschriften.

Brockum/Lemförde – Die Außenstelle Brockum der Grundschule Lemförde erhalten oder schließen? Diese Frage war eigentlich mit dem Ratsbeschluss zur Erweiterung des Standorts Lemförde bei Erhalt der Außenstelle Brockum vom September 2022 und der Genehmigung der Außenstelle zunächst bis zum 31. Juli 2025 durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) – wenigstens vorerst – geklärt. Doch die Kritiker der Zwei-Standorte-Lösung mögen sich mit der Entscheidung des Samtgemeinderates nicht abfinden. Eine Bürgerinitiative aus Quernheim hat eine Online-Petition gestartet, um Unterschriften für eine Schließung der Außenstelle zu sammeln.

„Wir möchten diesen, aus unserer Sicht faktisch falschen, Entscheidungen widersprechen und ein Umdenken der Entscheider im Gemeinderat anstoßen. Wir begründen dies dadurch, dass diese Entscheidung sowohl den Interessen der Kinder, dem Großteil der Elternschaft und am Ende dem Steuerzahler entgegensteht“, erklären die Initiatoren. Die Petition läuft noch bis Ende Mai. Bis zum 18. April sind etwa 150 Unterschriften eingegangen. Eine rechtliche Relevanz hat die Petition nicht, sie kann aber ein Stimmungsbild wiedergeben. Der Ratsbeschluss behält unabhängig von deren Ergebnis Bestand.

Wie berichtet, ist ein Anbau am Lemförder Standort aufgrund steigender Schülerzahlen und wachsender Anforderungen an die Ganztagsbetreuung in jedem Fall notwendig. Der Samtgemeinderat hatte mit 14 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung beschlossen, vorsorglich den Anbau von sechs Schulklassen inklusive Nebenräumen in Lemförde zu planen. Sie wären notwendig, um auch die Schüler der Außenstelle aufzunehmen. Errichtet werden sollen laut Ratsbeschluss aber nur ein Anbau für drei Klassen mit Nebenräumen und eine Mensa bei Erhalt der Außenstelle Brockum.

Die Befürworter der Außenstelle hatten im Vorfeld der Ratsentscheidung 799 Unterschriften für deren Erhalt gesammelt und unter anderem auf die Vorteile einer kleinen Schule als geschütztem Raum für die jungen Schüler und kurze Wege für die Schüler der Region Brockum verwiesen. Weitere Argumente waren die höheren Kosten für einen großen Anbau vor dem Hintergrund der hohen Schulden der Samtgemeinde und die Bedeutung der Außenstelle als Standortfaktor für Brockum. Das Grundschul-Kollegium und der Schulelternrat hatten sich dagegen bis zuletzt für eine Zusammenlegung am Lemförder Standort stark gemacht, die nach ihrer Einschätzung einen qualitativ besseren Unterricht für alle Schüler bedeuten würde.

Warum jetzt eine Petition?

Aber warum erst jetzt eine Unterschriftensammlung – nachdem der Rat bereits entschieden hat? „Den meisten Eltern war gar nicht klar, was der Beschluss bedeutet“, erklärt der Schulelternratsvorsitzende und Mitinitiator Martin Hapke. Erst jetzt, da die Einschulung ihrer Kinder bevorstehe, setzten sich viele mit dem Thema auseinander. Und erst jetzt werde ihnen klar, dass auch Kinder, die nicht im Einzugsbereich der Außenstelle leben, vielleicht dort unterrichtet werden müssen, wenn die Einstiegsklassen in Brockum zu klein oder in Lemförde zu groß werden.

Er sei von mehreren Eltern angesprochen worden, ob man nicht etwas gegen die Zwei-Standorte-Lösung tun könne. Viele seien auf Ganztagsbetreuung angewiesen und wollten nicht, dass ihre Kinder mehrmals am Tag mit dem Bus hin- und hergefahren werden, und viele wünschten sich für ihre Kinder das komplette Angebot des Lemförder Standorts, das es in Brockum nicht gibt. „Wir haben den Eindruck, dass ein erheblicher Teil der Eltern damit unzufrieden ist“, sagt Hapke. Ziel der Online-Petition sei es, das zu verdeutlichen. „Wir werden sehen, ob eine kritische Masse zusammenkommt.“

Eine dieser Elternteile und ebenfalls Mitinitiatorin ist Alena Silva de Carvalho, deren Tochter im Sommer eingeschult wird. Sie wohnt mit ihrer Familie in Quernheim – gerade so, direkt an der Grenze zum Flecken Lemförde. Zu Hause fühle sich ihre Familie aber im Flecken. Ihre Tochter besuche dort eine Kita, sehe jeden Tag über den Zaun die benachbarte Grundschule. „Für sie ist das ihre Schule“, sagt Alena Silva de Carvalho. Und es ist die Schule, in die im Sommer ihre Freundinnen aus Lemförde gehen werden. Ob Carvalhos Tochter, die ja Quernheimerin ist, mit ihnen gehen darf oder mit dem Bus nach Brockum fahren muss, sei noch offen, berichtet die Mutter. „Das nimmt im Moment sehr die Vorfreude auf die Schule“, beschreibt sie die bedrückte Stimmung. Alena Silva de Carvalho möchte, dass ihre Tochter uneingeschränkt alle Angebote nutzen kann, die die Grundschule Lemförde bietet – ohne ständig mit dem Bus fahren zu müssen.

Die Initiatoren der Petition gehen in ihrer Begründung noch einmal ausführlich auf die Argumente ein, die aus ihrer Sicht für eine Schließung der Außenstelle Brockum sprechen und die auch schon während der Diskussionen im Schulausschuss vorgebracht wurden. Sie heben das weniger umfangreiche Angebot in der Außenstelle hervor (zum Beispiel kein Werkraum, keine Sporthalle, kein vollumfänglicher Musikunterricht, Bustransporte der Kinder zu Sport oder Ganztagsbetreuung nach Lemförde während der Pausenzeiten) und führen organisatorische Erschwernisse für Lehrer und pädagogische Mitarbeiter an.

Gerichtet ist die Petition an Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup, der „ein bisschen verärgert“ über das gewählte Format ist, wie er auf Nachfrage erklärt. Zunächst einmal sei nicht er der richtige Adressat, sondern der Samtgemeinderat. Außerdem fürchtet er, dass manch einer nicht genau liest, und ihn durch die Platzierung seines Namens mit den Initiatoren in Verbindung bringt. „Davon distanziere ich mich ganz klar“, macht er deutlich und betont, dass für ihn allein der Ratsbeschluss Basis des Handelns bleibt.

Samtgemeinde Lemförde will unbefristete Genehmigung der Außenstelle Brockum einklagen Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) hat für die Außenstelle Brockum eine befristete Genehmigung bis zum 31. Juli 2025 erteilt. Auf Nachfrage der Kreiszeitung hatte die Behörde erklärt, dass mit Ablauf der Frist ein weiterer Antrag auf Fortführung der Außenstelle gestellt werden könne. Die Samtgemeinde hätte jedoch gerne eine unbefristete Genehmigung.

Wie Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup auf Nachfrage berichtet, hat die Behörde in einem Gespräch signalisiert, dass sie an der Befristung festhält. Die Verwaltung möchte die Frage darum gerichtlich klären lassen. Nach einem mehrheitlichen Beschluss des Samtgemeindeausschusses halte die Verwaltung ihre bereits eingereichte Klage aufrecht und habe einen Anwalt mit der Begründung beauftragt, so Mentrup.

Zum rechtlichen Hintergrund von Außenstellen und ihrer Genehmigung erklärt das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (RLSB): „Schulen sollen grundsätzlich als einheitliche Organisationseinheiten räumlich gebündelt an einem Schulstandort geführt werden. Die durch eine Außenstelle entstehenden ungünstigeren Klassenbildungen und organisatorischen Schwierigkeiten, zum Beispiel Pendelverkehr von Lehrkräften, gegebenenfalls eingeschränktes pädagogisches Gesamtangebot der Schule, sollen möglichst vermieden werden.“ Außenstellen seien zwar unter den Voraussetzungen der Verordnung für die Organisation der allgemein bildenden Schulen von den RLSB zu genehmigen, sollten grundsätzlich jedoch lediglich eine zeitliche Zwischenlösung darstellen. Demnach ist eine Genehmigung möglich, wenn die Schulleitung, der Schulvorstand und die Konferenzen trotz der räumlichen Trennung ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen können, ein ausreichend differenziertes Unterrichtsangebot gewährleistet ist, ausreichend große Klassen und Lerngruppen gewährleistet bleiben und die Außenstelle für Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen erreichbar ist. Der Schulträger habe einerseits stets zu hinterfragen, ob angesichts der Schülerzahlen noch ein Bedarf für eine Außenstelle gegeben sei und „hat – sobald zum Beispiel eine Unterbringung aller Jahrgänge in der Stammschule möglich ist – die Aufhebung der Außenstelle zu betreiben“.