Brücke über den Marler Graben ist gesperrt

Die Brücke über den Marler Graben in Hüde darf nicht mehr betreten werden. Das Bauwerk ist marode. J Foto: Jendrusch

Hüde - Die Brücke über den Marler Graben ist Hüde ist gesperrt. „Betreten verboten! Lebensgefahr!“, heißt es auf Schildern, die an den Zugängen befestigt sind. Damit das marode Bauwerk nicht betreten werden kann, wurde es zudem mit Holz vernagelt.

Spaziergänger sollen jedoch nicht erst direkt an der Brücke auf die Sperrung hingewiesen werden. Aus diesem Grund sind auf den Wegen zur Brücke Warnbarrieren aufgestellt worden. An diesen wird darüber aufgeklärt, dass mit einem Brückenneubau aus naturschutzfachlichen Gründen erst ab dem 1. August begonnen werden kann. Die Errichtung des geplanten Neubaus soll sechs bis acht Wochen dauern. Die Baugenehmigung liegt bereits vor. Bis die neue Brücke steht, werden Fußgänger und Radfahrer über die Straßen Netzsegen und Am Ochsenmoor umgeleitet. J mj