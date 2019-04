Brockums Kern im Kleinformat

Briefmarken zum 1050-jährigen Jubiläum der Gemeinde jetzt erhältlich

+ Das Bild aus einer Serie über die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ (Vordergrund) bildet die Basis der Briefmarken, die Nieré gemeinsam mit dem Heimatverein zum 1050-jährigen Jubiläum Brockums gestaltet hat. Foto: Russ

Brockum - Von Melanie Russ. Leicht war es nicht, all das, was die Gemeinde Brockum ausmacht, auf eine kleine Briefmarke zu bannen. Der Brockumer Markt gehört natürlich dazu, die Kirche – und was sonst noch? Darüber haben sich der in Brockum wohnende Künstler Nieré und die Aktiven des Heimat- und Verschönerungsvereins viele Gedanken gemacht. Jetzt ist die Briefmarke zum 1050-jährigen Jubiläum des Ortes in zwei Versionen erhältlich.