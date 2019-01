Brockums Feuerwehr rückt 21 Mal aus

Brockum - Die Bilanz der Ortsfeuerwehr in Brockum sieht gut aus: Zu diesem Ergebnis kam Ortsbrandmeister Marco Stickan am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Koch, bei der neben dem Rückblick aufs vergangene Jahr Kommando-Wahlen und Ehrungen im Mittelpunkt standen.

Die Brockumer Feuerwehrleute waren 2018 insgesamt 21 Mal ausgerückt: Dazu zählten zehn Brandeinsätze, sechs technische Hilfeleistungen und fünf Fehlalarme. Hinzu kamen vier Brandwachen beim Brockumer Großmarkt. Insgesamt leisteten sie laut Stickan 2 378 Dienststunden.

Bei den Kommando-Wahlen gab es nur eine Veränderung. Marie Börner löste als neue Sicherheitsbeauftragte Holger Müller ab, der nach 17 Jahren im Amt nicht mehr zur Verfügung stand. Stickan dankte ihm für die vielen Jahre, die er dem wichtigen Posten nicht nur in der Ortsfeuerwehr Brockum, sondern vier Jahre lang auch auf Samtgemeindeebene gewidmet hatte. Neue Kassenprüfer sind Timo Dittgen und Tobias Stierle.

Jürgen Dettmer absolvierte einen Lehrgang zum Atemschutzgerätewart, weitere Kameraden besuchten neun Lehrgänge in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck.

Bei den Jahresberichten bezeichnete Gerätewart Jürgen Dettmer den Zustand der Fahrzeuge als insgesamt gut, mahnte aber: „Pflegt sie, wir müssen damit immer pünktlich raus. Damit darf man nicht rumbrechen.“ Er spendete zudem auf eigene Rechnung einen Erste-Hilfe-Rucksack.

+ Der scheidende Sicherheitsbeauftragte Holger Müller (4.v.r.) gratuliert seiner Nachfolgerin Marie Börner. Damit ist das wiedergewählte Kommando komplett. © Brauns-Bömermann Der Bericht des neuen Vorsitzenden des Fördervereins der Ortsfeuerwehr, Wilfried Hohendahl, fiel kurz und prägnant aus: „Ich bin erst 72 Stunden im Amt und verkünde, dass die Kinderfeuerwehr der Samtgemeinde 300 Euro erhält und wir den Saugkorb für Oberflächenwasser für unsere Ortsfeuerwehr anschaffen.“

Trotz eines insgesamt positiven Rückblicks konnte der Ortsbrandmeister nicht ganz auf Kritik verzichten. So werden die Dienste künftig auf Sonntage und Montage gelegt, da die Beteiligung an den Samstagen rückläufig war. „Und mit nur 20 Prozent Dienstbeteiligung klappt es beim Einsatz nicht immer optimal“, so Stickan. Daraus resultierte auch, dass es in diesem Jahr keine Ehrung für die beste Dienstbeteiligung gab. Auch die Beteiligung beim Altpapiersammeln könne wieder besser werden, mahnte Stickan an.

Um die aktuell 51 Mitglieder - davon 26 Aktive - zählende Ortsfeuerwehr zu stärken, möchte das Kommando in Kürze alle 18- bis 40-Jährigen im Ort anschreiben und zu einem „halben Schnuppertag bei der Feuerwehr“ einladen.

Grußworte überbrachten die stellvertretende Bürgermeisterin Mechthild Kortenbruck, die allen Feuerwehrleuten im Ort für ihren selbstlosen Einsatz für die Gemeinschaft dankte, und Uwe Alhorn vom Ordnungsamt. Alhorn berichtete, dass Ende Januar Vorgespräche zum Feuerwehrbedarfsplan anstehen, den die Samtgemeinde auf Wunsch der Feuerwehr erstellen wird. In einem Abstand von zwei bis drei Wochen folgten die Bereisungen der Mitgliedsgemeinde, und im Spätsommer solle der fertige Bedarfsplan vorliegen, skizzierte Alhorn.

Grüße und Dank für die gute Zusammenarbeit überbrachten auch die Feuerwehr-Vertreter aus den benachbarten Ortschaften.

sbb