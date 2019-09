Brockumer Schützen planen Veränderungen

Brockum – Der Schützenverein Brockum hält nicht nur an seinen Traditionen fest, er passt sich auch immer wieder neuen Gegebenheiten an, um seine Mitglieder zu halten und neue zu gewinnen. Während der Herbstversammlung berichtete Präsident Sebastian Lampe rund 50 Schützen von den nächsten Veränderungen, wie der Verein mitteilt. Außerdem nutzte er die Veranstaltung, um langjährige Mitglieder zu ehren.

Beim nächsten Schützenfest werde am Samstagnachmittag eine niederländische Brassband für Stimmung im Festzelt sorgen, berichtete Lampe. Am Samstag- und am Sonntagabend solle mit „Musik vom Plattenteller“ zum Tanz gebeten werden. Damit wolle man auch auf die Wünsche der Jugend eingehen.

Außerdem wird der Verein während des Brockumer Marktes vom 26. bis 29. September wieder seine Schützenhalle öffnen. Lampe lobte den positiven Einfluss auf den Verein und warb um Mithilfe bei Organisation und Umsetzung. Auch hier informierte er über geringe Anpassungen, um den Ablauf flüssiger zu gestalten.

Des Weiteren regte Lampe an, über einen Wiedereintritt in den Kreissportbund nachzudenken. Dieser würde dem Verein viele Vorteile bringen, und der Verein würde bei größeren Baumaßnahmen unterstützt, die zweifellos in wenigen Jahren anstünden.

In seinem Rückblick informierte der Präsident über die jüngsten Investitionen. Zunächst wurde der Kleinkaliberstand den neuesten Vorschriften angepasst und modernisiert. Ferner wurde in der Schießhalle ein neues Fenster installiert. Lampe dankte Vizekönig Reinhard Käding für eine Spende hierfür und den Schießwarten und Helfern für ihre Arbeit. Darüber hinaus hat der Verein eine mehrschüssige Luftpistole angeschafft, die mit Lisa Reuter schon bei den Deutschen Meisterschaften zum Einsatz kam.

Positiv bewertete der Präsident das vergangene Schützenfest, bei dem erstmals die Mitgliedergrenze von 500 überschritten wurde und die Schießwettbewerbe reges Interesse fanden, und die neue Pfingsttour der Jungschützen. Auch im nächsten Jahr sollen Jungbirken angepflanzt werden, um den Bestand zu erhalten.