Brockumer Großmarkt: „Die Besucher waren ausgehungert“

Von: Melanie Russ

Volle Marktgassen und gute Geschäfte für die Beschicker: So wie am Viehmarkt-Dienstag war es an allen Tagen des Brockumer Marktes. © Martin Hefkaluk

Deutlich mehr als 200.000 Gäste besuchten laut Bürgermeister Marco Lampe in diesem Jahr den Brockumer Großmarkt ‒ auch dank des fantastischen Wetters und der zwei Feiertage. Es war ein rundum gelungener Neustart nach der langen Pause. Schausteller, Händler und Organisatoren sind entsprechend zufrieden.

Brockum – Das war er also, der 462. Brockumer Großmarkt. Drei Jahre lang mussten die Fans auf ihn warten, und sie haben ihn in vollen Zügen genossen. An allen vier Tagen waren die Gassen und Party-Zelte voll. Lange Schlangen an den Fahrgeschäften und den Buden erfreuten die Marktbeschicker. „Wir haben die 200.000 Besucher deutlich übertroffen“, zieht Bürgermeister Marco Lampe am Dienstagnachmittag eine positive erste Bilanz. Man habe gemerkt: „Die Besucher waren ausgehungert.“

Am Wochenende ist ohnehin immer viel los, aber auch der Montag war laut Lampe dieses Mal so stark besucht wie noch nie. Der Montag ist zwar der Familientag, doch normalerweise kämen tagsüber eher die Rentner, während die Jüngeren arbeiten müssen. Dank des Reformationstags waren dieses Mal tatsächlich auch viele Familien mit Kindern da.

Beim Viehmarkt wurden in diesem Jahr vor allem Kleintiere angeboten. © Martin Hefkaluk

In den Gesprächen mit den Ausstellern habe er nur positive Rückmeldungen bekommen, so Lampe. Kleine Unzufriedenheiten hier und da gab es natürlich. Zum Beispiel, wenn der Zuckerschaum zwischen den Waffeln schmolz, weil der Stand auf der Sonnenseite platziert war. Aber das außergewöhnlich warme Spätsommerwetter ist ja nun wahrlich nicht den Organisatoren anzulasten. Insgesamt aber waren die Schausteller sehr zufrieden. Auch im Gewerbezelt und im neuen Genusszelt waren nur positive Berichte von großem Interesse der Besucher und guten Gesprächen zu hören.

Während der Markt in den übrigen Bereich da weitermachte, wo er 2019 aufgehört hatte, mussten beim Viehmarkt am Dienstag ein paar Abstriche gemacht werden. Es wurde kein einziges Rind angeboten, zwar etliche Pferde, aber weniger als 2019, zählt Marco Lampe auf. Auch im Kleintierbereich war es weniger als erhofft, insbesondere weil einige Geflügelhalter aufgrund der Geflügelpest ihren Bezirk nicht verlassen durften. Für die Zukunft werde man nach neuen Lösungen suchen müssen, so wie man es immer getan habe, sagt Lampe. Denn der Brockumer Großmarkt definiert sich in langer Tradition auch über den Viehmarkt.

Für die Besucher und die Beschicker war es ein rundum gelungener Großmarkt, für die Macher einer der schwierigeren. „Es gab unglaublich viele Baustellen“, sagt Marco Lampe. Das war zum einen der langen Pause geschuldet, durch die hier und da ein bisschen Sand ins Getriebe geraten war – auch bei den Schaustellern. „Wir haben langjährige Partner, die immer wussten, wo und wie sie ihre Stromanschlüsse und Ähnliches bekommen“, nennt Lampe ein Beispiel. Nach der langen Pause habe man einigen wieder alles erklären müssen. War aber kein Problem, denn dafür sind die Organisatoren ja da.

Außerdem mussten viele Stände kurzfristig neu besetzt werden, weil Schausteller und Händler wegen Personalmangels oder fehlender Waren absagten. Absagen habe es immer gegeben, aber noch nie in diesem Maße, so Lampe. Auch das war eine Folge der Corona-Pandemie, und auch dieses Problem haben die Organisatoren mit Flexibilität und Kreativität gemeistert.

Und es machte sich hier und da dann doch bemerkbar, dass es für sechs der elf Organisatoren aus dem Gemeinderat der erste Markt war. Die Neulinge hätten sich sehr gut geschlagen, betont der Bürgermeister. Sie seien schon mit Herzblut dabei. Aber in einzelnen Bereichen hakt es naturgemäß schon mal, wenn Wissen und Erfahrung langjähriger Ratsmitglieder verloren geht und neu aufgebaut werden muss. Doch unter dem Strich überwiegt das Positive deutlich. „Der Brockumer Markt ist immer noch ein gutes Produkt“, sagt Marco Lampe.

Die Plätze in den Fahrgeschäften waren allen vier Tagen gefragt. Für das „Rock & Roll“ brauchte man allerdings einen starken Magen. © MElanie Russ

Die DRK-Bereitschaft Lemförde hatte gestern Nachmittag in ihrem neuen Domizil im „Treff am Markt“ hinter dem Viehmarkt-Gelände alle Hände voll zu tun – vorwiegend mit Besuchern, die zu tief ins Glas geschaut hatten. „Es kam auf einen Schlag“, berichtet Einsatzleiter Sven Piontek. Den Vormittag über sei es noch recht ruhig gewesen. Insgesamt beschreibt er die Einsatzlage an den vier Markttagen als normal, so wie in früheren Jahren. Die Einsatzkräfte mussten überwiegend Schnittverletzungen durch Glasbruch versorgen und sich um betrunkene Besucher kümmern.

Mit dem neuen Domizil zusätzlich zur kleinen Einsatzstelle mitten auf dem Markt ist Sven Piontek sehr zufrieden. Außerhalb der Viehmarkt-Zeit habe man viel Platz, der Abtransport von Patienten sei einfacher als mitten auf dem Gelände. Ein nicht unwesentliches Problem gab es aber: Der Empfang im Mobilfunknetz war überschaubar. In der Vergangenheit sei für die Zeit des Marktes ein Sendemast aufgestellt worden, der habe dieses Mal gefehlt, so Piontek. Für die Einsatzkräfte selbst war das verschmerzbar. Sie konnten sich per Funk verständigen. Aber für die Besucher seien sie über Handy nicht immer erreichbar gewesen. Ein Punkt für die To-do-Liste im nächsten Jahr.

Die Polizei verzeichnete bis Dienstagnachmittag ebenfalls keine gravierenden Vorfälle jenseits der üblichen Diebstähle und leichten Körperverletzungen. Eine Gesamtbilanz wird sie am Mittwoch ziehen.

