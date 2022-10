Organisatoren des Brockumer Großmarkts: „Wir sind alle total euphorisch“

Von: Melanie Russ

Das Organisationsteam des Brockumer Großmarktes hat mit dem Vermessen der Stellplätze für die Beschicker von Vergnügungsmarkt und und Gewerbeschau alle Hände voll zu tun. © Brauns-Bömermann

Riesige Vorfreude herrscht bei den Organisatoren gut eine Woche vor dem Brockumer Großmarkt. In den Tagen vor der Eröffnung am 29. Oktober wartet noch jede Menge Arbeit auf sie.

Brockum – „Wir sind alle total euphorisch“, beschreibt Nicole Thrien die Gemütslage der Organisatoren gut eine Woche vor dem am 29. Oktober beginnenden Brockumer Großmarkt. Nach zwei Jahren Zwangspause ist die Vorfreude riesig. Und wenn die ersten Buden auf dem Marktgelände stehen, dann kommt auch wieder dieses Gefühl: Es ist Großmarkt! Was die Stimmung ein kleines Bisschen trüben könnte, sind die lauter werdenden Rufe nach einer Maskenpflicht in Innenräumen und damit auch in Zelten. Bürgermeister Marco Lampe ist allerdings noch sehr zuversichtlich, dass der Brockumer Markt ohne Einschränkungen gefeiert werden kann.

Zwar ist die Hospitalisierungsrate in den vergangenen Wochen rasant gestiegen, doch die Auslastung der Intensivbetten liegt noch deutlich unter dem Grenzwert, ab dem die niedersächsische Corona-Verordnung eine Masken- beziehungsweise Testpflicht bei Veranstaltungen im Innenbereich vorsieht. Natürlich habe man die Entwicklung im Blick, so Lampe. „Aber ich glaube nicht, dass wir bis zum 1. November noch in den Bereich kommen, dass uns das betrifft.“

Auch ohne das Thema Corona hat das Marktteam momentan alle Hände voll zu tun mit den letzten Vorbereitungen. Denn im neuen Genussfestzelt sind etwa 28 Aussteller, im Gewerbezelt 73 Aussteller angemeldet. Insgesamt zählt die Marktleitung laut Nicole Thrien knapp unter 400 Marktbeschicker, die einen Platz zugewiesen bekommen und betreut werden wollen.

Das für den Vergnügungs- und Krammarkt verantwortliche Team um Thrien hat schon gut vorgearbeitet. „Wir sind seit Ende September dabei, die Parzellen für die Stände auf dem Marktgelände auszumessen. Wir haben jetzt nur noch kleine Restarbeiten zu erledigen“, berichtet sie.

Das Gerüst des Vergnügungs- und Krammarktes ist im Wesentlichen so geblieben, wie es vor der Pandemie war, hier und da gibt es aber auch Veränderungen. Zum Teil hätten Beschicker während der Corona-Pandemie ihr Geschäft aufgegeben. So kommt das Fahrgeschäft Freestyle beispielsweise nicht mehr. Zum Teil fehle ihnen auch einfach das Personal. Einige Händler bekommen laut Thrien momentan aufgrund von Lieferschwierigkeiten ihre Waren nicht, sind zum Teil allerdings mit einem anderen Angebot auf dem Markt vertreten. „Der Besucher wird merken, dass die ein oder andere Ecke anders aussieht als in den vergangenen 20 Jahren“, verspricht Nicole Thrien einiges Neues.

Für das Team Gewerbe- und Landmaschinenschau hat die Arbeit in diesen Tagen gerade erst richtig begonnen. In dieser Woche hat die Vermessung der Stände begonnen, außerdem muss das Gewerbezelt stehen, bevor dort ab kommendem Mittwoch die Stände aufgebaut werden.

Ab dem kommenden Montag ist das Organisationsteam im Dauereinsatz. „Wir sind dann täglich in der Marktleitung und betreuen die Beschicker, die ihre Buden und Fahrgeschäfte aufbauen“, so Nicole Thrien.

Neben einigen Neuheiten beim Vergnügungsmarkt ist das Genussfestzelt eine weitere Neuerung. Es ersetzt die bisherige Tourismusmesse. Ums Reisen geht es immer noch, aber nicht nur. Die Besucher bekommen Tipps für Freizeitaktivitäten und können sich durch allerlei Leckereien aus der Region probieren von Bierspezialitäten der Bootshausbrauerei über Wein, Käse und Honig der Imkerei Finkenstädt bis zu Mollies Stieleis.

Der abschließende Höhepunkt des Brockumer Marktes ist traditionell der Viehmarkt am Dienstag. Ist der Handel mit Tieren auf einem Großmarkt eigentlich noch zeitgemäß? Bürgermeister Marco Lampe meint: Ja. „Angebot und Nachfrage regeln sich gegenseitig“, verweist er auf den Grundsatz eines jeden Marktes. Und er erinnert daran, dass sich der Viehmarkt immer wieder an veränderte Rahmenbedingungen angepasst hat. Früher sei er beispielsweise für die Rinderzüchter der Region ein Hauptumschlagsplatz gewesen. In den letzten Jahren seien weniger Großtiere gehandelt worden, und so hat sich auch das Konzept mitverändert. „Es gibt noch eine kleine Nachfrage bei Pferden“, so Lampe. Die Pferdeschau wurde zuletzt so aufgebaut, dass sich die Besucher nur noch von einer Seite den Tieren nähern können. Das soll für mehr Sicherheit und weniger Stress bei den Pferden sorgen.

Wie Lampe betont, ist das Organisationsteam stets in engem Austausch mit dem Veterinäramt des Landkreises, um alle Auflagen des Tierschutzes einzuhalten. Zur weiteren Entwicklung des Viehmarktes sagt er: „Wir werden uns das weiter anschauen und gegebenenfalls reagieren, so wie wir es auch in der Vergangenheit immer gemacht haben.“