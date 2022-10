Brockumer Großmarkt eröffnet: Spaß und Freude ist Balsam für die Seele

Von: Melanie Russ

Bürgermeister Marco Lampe (2.v.r) eröffnete den Brockumer Großmarkt und stieß mit den Ehrengästen an. © Russ

Der 462. Brockumer Großmarkt ist am Samstag bei schönstem Spätsommerwetter gestartet. Die Besucher genossen die Sonnenstrahlen und die Möglichkeit, endlich wieder durch die Gassen zu schlendern und an den Buden zu schlemmen.

Brockum – Warme Jacke, Mütze, Handschuhe? Was normalerweise zur Grundausstattung für den Brockumer Großmarkt gehört, kann in diesem Jahr getrost im Schrank bleiben. So warm wie an diesem Wochenende war es selten. Das pätsommerliche Wetter lockte am Samstag schon früh viele Besucher auf das Marktgelände. Und wohl auch die Lust, nach langer Pause wieder durch die Gassen zu schlendern und an den Buden zu schlemmen. „Endlich wieder Großmarkt“, war von manch einem Besucher zu hören.

Die Eröffnung im neuen Festzelt nutzte Bürgermeister Marco Lampe unter anderem, um all jenen zu danken, die zum Gelingen des Marktes beigetragen hatten: seinen Ratskollegen, von denen sechs zum ersten Mal in der Verantwortung standen, Verwaltung und Gemeindearbeiter Heinz Rietschel mit seinen Helfern, die das elfköpfige Team unterstützt hatten, und den ehemaligen Ratsmigliedern, die bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite standen.

Ihnen alle zollte auch Gemeindedirektor Lars Mentrup Respekt. „Es ist etwas Besonderes, wenn ein gesamter Gemeinderat das ganze Jahr für diesen Markt wirkt.“

Heiner Richmann schloss sich in seiner Funktion als stellvertretender Landrat dem Lob an. Die Marktmanager hätten großartige Arbeit geleistet. Vor dem Hintergrund der momentanen Krisen und damit verbundener Kostensteigerungen ermutigte er die Besucher, trotzdem zu feiern. „Der Markt ist eine gute Möglichkeit, dem Alltag zu enfliehen und ein bisschen Spaß zu haben“, so Richmann. Denn: „Spaß und Freude ist Balsam für die Seele.“ Und das kann in diesen Zeiten wohl jeder gut gebrauchen.

Es sei derzeit ja auch viel von Rettungspaketen die Rede, sagte Richmann weiter. Die Besucher sollten darum von den Angeboten auch dem Brockumer Markt reichlich Gebrauch machen. „Das ist euer Rettungspaket für die Schausteller.“ Denn sie hätten es in den vergangenen Jahren schwer genug gehabt.

Musikalisch begleitete die Kolpingkapelle aus Hunteburg die Eröffnung. Und natürlich durfte das offzielle Brockumer-Markt-Lied von Antje Wellmann nicht fehlen – angestimmt von der Brockumer Gitarrengruppe.

Der Fassanstich war für Bürgermeister Marco Lampe auch nach zwei Jahren Pause Routine. Gelernt ist eben gelernt. Zwei kräftige Schläge und das Freibier floss.

