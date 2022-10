Brockumer Großmarkt: Bummeln, Schlemmen, Party

Von: Melanie Russ

Prächtiges Farbenspiel zu später Stunde. © Martin Hefkaluk

Es war ordentlich was los an den ersten drei Tagen des 462. Brockumer Großmarkts. Die Besucher hatten ihren Spaß, die meisten Händler ein gutes Geschäft.

Brockum – Warme Jacke, Mütze, Handschuhe? Was in den meisten Jahren zur Grundausstattung für den Brockumer Großmarkt gehört, kann dieses Mal im Schrank bleiben. Das spätsommerliche Wetter war aber nicht der einzige Grund, warum schon zur Eröffnung am Samstag und das gesamte lange Wochenende hindurch ordentlich was los war auf dem Marktgelände. Es war auch die Lust, nach langer Pause wieder durch die Gassen zu schlendern, an den Buden zu schlemmen und in den Partyzelten zu feiern.

Schlemmen an jeder Ecke: Der Brockumer Großmarkt hat wie immer viel Leckeres zu bieten. © Russ

„Endlich wieder Großmarkt“, war von vielen Besuchern zu hören, während sie mit einem Cocktail oder kühlen Bier an den Bars saßen und die warme Sonnen genossen. Am Stand der Feuerzangenbowle war der Andrang nachmittags dagegen eher überschaubar. Als die Sonne unterging und es draußen kühl wurde, wurde es bei den DJ-Partys in den Zelten heiß.

Auch die Händler sind insgesamt zufrieden, wenn auch nicht alle. „Ich hätte mir mehr erhofft“, sagt eine Honig-Händlerin, die zum ersten Mal beim Brockumer Markt ist. Während sich die Besucher in den Hauptgassen drängten, fanden wohl deutlich weniger den Weg in ihre Seitengasse. Aber auch dort, wo es voll war, war das Verkaufen schwierig, wenn die Besucher im „Strom“ mitgezogen wurden und kaum länger an einem Stand stöbern konnten.

Doch viele Händler haben auch gute Geschäfte gemacht. Am Stand von Niebuhr Feinkost zum Beispiel war man zufrieden. „Wir sind schon viele Jahre hier und haben Stammkunden, die extra wegen uns kommen.“ Ansonsten sei es aber schwer geworden, hochwertige Produkte an die Frau und den Mann zu bringen.

Diese Erfahrung macht auch Anne Böckmann aus Damme, die mit ihrer Direktvermarktung Heimatesser im neuen Genusszelt für hochwertige, regionale Fleischprodukte warb. Sie beklagt, dass viele Menschen in diesen teuren Zeiten wieder stärker zu billigem Fleisch greifen. Manch einer kann sich teure Produkte derzeit schlicht nicht leisten. Das ist ihr bewusst. Aber manch einem seien drei Urlaube im Jahr oder ein neues IPhone wichtiger. Das kritisiert sie und betont: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Regale immer voll sind.“ Es sei wichtig, die regionalen Landwirte zu unterstützen, um die Ernährung zu sichern. Zudem seien die Anforderungen an die Fleischproduktion dort deutlich niedriger als in Deutschland.

Das Konzept des neuen Genusszeltes mit einer Mischung aus Tourismusangeboten und Genussmitteln hat sich offenbar bewährt. An den Ständen waren jedenfalls durchweg zufriedene Gesichter zu sehen. Das Zelt sei gut besucht, das Interesse an den Angeboten groß, und viele Broschüren und Flyer waren am Montagnachmittag schon fast vergriffen.

Bei den Händlern im Gewerbezelt war die Stimmung ebenfalls gut. „Nach so langer Zeit ist es wieder schön, hier zu sein“, hieß es. Es wurde beraten, diskutiert, aus- und anprobiert. Viel Gesprächsbedarf gab es zum Beispiel bei Heiko Weigelt und seinem Dänischen Ofenstudio. Der Geschäfte wegen hätte er gar nicht da sein müssen, denn der Laden brummt – so wie bei allen Händlern der Branche. Aber er möchte auch im Hinblick auf die für manche Öfen Ende 2024 auslaufende Zulassung schon jetzt beraten, wie er sagt. Angesichts der Lieferzeiten von bis zu 15 Monaten müsse man sich schon jetzt Gedanken machen, rät er.

Der Klassiker: Auch die großen Marktbesucher haben im Autoskooter ihren Spaß. © Hefkaluk

Die Eröffnung im neuen Festzelt am Samstag hatte Bürgermeister Marco Lampe unter anderem genutzt, all jenen zu danken, die zum Gelingen des Marktes beigetragen hatten – allen voran seinen Ratskollegen. Der stellvertretende Landrat Heiner Richmann ermutigte die Besucher vor dem Hintergrund der momentanen Krisen und Kostensteigerungen, trotzdem zu feiern. „Der Markt ist eine gute Möglichkeit, dem Alltag zu enfliehen und ein bisschen Spaß zu haben“, so Richmann. Denn: „Spaß und Freude sind Balsam für die Seele.“ Und er bat die Besucher, von den Angeboten des Marktes reichlich Gebrauch machen. „Das ist euer Rettungspaket für die Schausteller.“ Sie hätten es in den vergangenen Jahren schwer genug gehabt. Letzte Gelegenheit, sich selbst und den Schaustellern etwas Gutes zu tun, gibt es heute am Viehmarkt-Dienstag.