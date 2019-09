Brockumer Familie feiert entspannt

Brockum - Von Melanie Russ. Ein großer Festakt, lange Grußworte, Kirmes – auf all das konnten die Brockumer gut verzichten. Ungezwungen, entspannt und familiär ging es am Samstag beim Festtag zum 1050-jährigen Jubiläum der Gemeinde zu. Die Besucher bummelten über den „Alten Markt“, hielten hier und dort inne, um sich über die Arbeit des Sozialverbands oder der Landfrauen zu informieren, an den Ständen der Kunsthandwerker zu stöbern, sich beim TSV Brockum im Fußball-Dart zu versuchen oder mit kühlen Getränken und Snacks zu stärken.

Zu sehen und zu hören gab es einiges, denn alle örtlichen Vereine und Institutionen von Sängern bis Jägern, von Sportlern bis Feuerwehr beteiligten sich mit Vorführungen, Mitmachaktionen und Infoständen an dem Fest. Auch die Anwohner waren dem Mitmach-Aufruf der Organisatoren gefolgt. Sie hatten die Vorgärten und Straßenränder mit kleinen Arrangements geschmückt und dabei zum Teil ein sehr feines Auge für Details bewiesen. So lagen in einem an der Festmeile stehenden alten Ofen sogar frische Brötchen.

Ihnen allen gilt ebenso ein großer Dank des Rates und des Organisationsteams mit Mechthild Kortenbruck, Nicole Thrien, Freddy Lübker und Michael Komnick wie den vielen Brockumern, die beim Aufbau geholfen hatten. Das halbe Dorf sei am Freitag auf den Beinen gewesen, so Kortenbruck. Sie zog am Sonntag eine rundum positive Bilanz. „Das Fest war sehr gut besucht.“ Viele junge Leute, die jetzt woanders wohnten, seien extra für diesen Tag nach Brockum gekommen.

„Es ist schön, wenn monatelange Arbeit mit so gutem Wetter belohnt wird“, freute sich Bürgermeister Marco Lampe für die Organisatoren. Er hatte den Festtag am Mittag gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe und Landrat Cord Bockhop eröffnet.

Auch Heimatvereinsvorsitzende Erika Schumacher freute sich, dass sich so viele Brockumer an dem Fest beteiligten. Sie verkaufte gemeinsam mit ihren Mitstreitern am Heimathaus die eigens für das Jubiläum entworfenen Briefmarken und Postkarten mit Brockumer Ansichten. Vor allem die Karten, auf denen die bunten Arrangements aus den Gärten abgebildet waren, fanden einen reißenden Absatz und waren schnell ausverkauft.

Im Heimathaus warfen historische Dokumente, von Schumacher in heute lesbare Schrift übertragen, Schlaglichter auf einzelne Ereignisse der Geschichte Brockums. Angefangen mit der ersten bekannten Erwähnung in einer Urkunde, wonach der Mindener Bischof Milo (969/996) dem ehrwürdigen Ritter Worad als Dank für eine Schenkung den Zehnten aus vier Dörfern, darunter Brockum (Bruochem), überlassen hat. Auch die Feuersbrunst vom 17. September 1822, in der nahezu das komplette Dorf niederbrannte, fand in der Ausstellung Erwähnung.

Viel Trubel herrschte am alten Feuerwehrhaus, wo sich die Kinder bei allerlei Spielen vergnügen konnten. Besonders viel zu tun hatte die Drehleitereinheit aus Diepholz, die ununterbrochen Besucher in knapp 30 Meter Höhe tranportierte und ihnen einen grandiosen Rundblick ermöglichte. „Das war echt toll. Es hat ein bisschen gewackelt, aber das war nicht schlimm“, war zum Beispiel der achtjährige Marvin ganz begeistert. Eine etwas ältere Variante eines Leiterwagens aus dem Landkreis Vechta beförderte regelmäßig große und kleine Besucher mit Martinshorn und Blaulicht durch den Ort.

Wenn man es sich richtig gut gehen lassen möchte, dann gehört natürlich auch leckeres Essen dazu. Im Schatten der Bäume am Backhaus genossen die Besucher süß duftenden, frischen Butterkuchen, ein paar Meter weiter servierte das Landgasthaus Koch herzhafte Speisen, wie sie vor vielen Jahrzehnten bei Hochzeiten und anderen Familienfeiern üblich waren, am anderen Ende der Festmeile im Gasthaus am Markt gab’s Kaffee und Kuchen.

Auf dem Dorfplatz ließ es sich angesichts der gleißenden Sonne besonders gut aushalten, denn er war von einem riesigen, sanft im leichten Wind schwingenden Schirm überspannt. „Der hat die Leute richtig geplättet. Als er abends auch noch beleuchtet war, war es richtig heimelig“, so Kortenbruck. Nachmittags sangen auf der dortigen Bühne die örtlichen Chöre, abends rockte die Aschener Band „Dorfrock“.

Begonnen hatte der Jubiläumstag mit einem Gottesdienst, der sehr fröhlich war, für viele aber auch sehr emotional gewesen sein dürfte, denn es war der letzte von Pastor Nico Lühmann. Er nahm in dem etwa 90-minütigen Gottesdienst immer wieder Bezug auf das Dorf, die Vorfahren und die Zukunft und hatte sich auch ein paar Überraschungen überlegt.

„Ich denke, es war ein würdiger Abschluss“, bewertete Pastor Lühmann seinen letzten Gottesdienst in Brockum – und es war niemand auf der Festmeile zu hören, der dem widersprochen hätte.

Fotos auf

www.kreiszeitung.de