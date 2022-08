Brockum vor 200 Jahren: Ein ganzes Dorf in drei Stunden vernichtet

Von: Melanie Russ

Die Heimatverein-Vorsitzende Erika Schumacher (3.v.l.), ihr Stellvertreter Ulrich Kortenbruck, Marlis Klanke (l.) und Mechthild Kortenbruck planen die Aktivitäten zum 200. Jahrestag des großen Brands von Brockum. © Russ

200 Jahre ist es her, dass ein Feuer den Ort Brockum bei Lemförde verwüstete, 109 Familien standen danach vor dem Nichts. Der Heimatverein erinnert jetzt an den großen Brand von 1822 und dankt nach zwei Jahrhunderten für die damals große Hilfe, die sogar auch aus dem Amt Friedland kam.

Brockum – Die Bilder von den durch die Flutkatastrophe zerstörten Gemeinden im Ahrtal gingen in den vergangenen Wochen zum Jahrestag durch alle Medien. Es sind Ereignisse wie diese, die lange nachwirken, sich über Generationen in das Gedächtnis eines ganzen Ortes einbrennen.

In der Gemeinde Brockum ist der 16. September 1822 so ein Tag. Als „drückend heißer Spätsommertag nach langen Wochen ohne Regen“ wird er in der Chronik beschrieben. Am Ende dieses Tages liegt das Dorf in Schutt und Asche, niedergegangen in einer Feuersbrunst, die nur eine Handvoll Gebäude verschont.

Der Heimatverein Brockum erinnert während seines Backtags am 4. September an die Katastrophe und die große Hilfsbereitschaft, die den Brockumern zuteil wurde. Sogar aus dem Amt Friedland bei Göttingen wurden Spenden geschickt. Anlässlich des 200. Jahrestages möchten die Brockumer den Göttingern mit einer Spende für eine soziale Einrichtung danken, an der sich alle Brockumer beteiligen können.

Feuer vernichtete auch die Erntevorräte

Die Chronik beschreibt das Geschehen an jenem schicksalhaften 16. September 1822 so: „Die gesamte Getreideernte lag in den Scheunen. Die Hecken zwischen den Häusern waren graugelb und dürr vor Trockenheit. Das Wasser in den Brunnen ging zur Neige.

Die meisten Bewohner arbeiteten außerhalb des Dorfes auf den Feldern. Da geschah das Unbegreifliche: Im Nu stand das Dorf in Flammen. Das Feuer fand überall in den Erntevorräten reichlich Nahrung, sprang über von Strohdach zu Hecke und wieder zum nächsten Strohdach. Nach drei Stunden war das Werk des Schreckens vollendet: 175 Häuser, dazu die Kirche, die Schule und das Pfarrwitwenhaus lagen in Schutt und Asche. Erhalten blieben lediglich das neue, mit Ziegeln gedeckte Pfarrhaus, die beiden Windmühlen und die Häuser von Gräber, Krone, Rensmeyer und Wendt.“ 109 Familien standen vor dem Nichts. In Lemförde und Quernheim fanden sie vorläufige Unterkunft.

Ulrich Kortenbruck, 2. Vorsitzender des Heimatvereins, kann sich die Verzweiflung der Menschen gut vorstellen. Eine Feuerwehr gab es nicht, „die Menschen bildeten eine Kette und versuchten, mit Ledereimern zu löschen. Sie hatten keine Chance.“

Das Haus Gräber an der Sonnenstraße ist das einzige, das den großen Brand überstanden hat und bis heute fast unverändert geblieben ist. © Russ

Wie er heute konnten sich vor 200 Jahren offenbar viele Menschen in die Not der Brockumer hineinversetzen, denn die Hilfsbereitschaft aus den Nachbargemeinden und den umliegenden Landschaften war groß. In der Chronik ist zu lesen, dass aus Oldenburg Baumaterial und ganze Häuser kamen, aus anderen Gegenden Kleidungsstücke, Geld und Nahrungsmittel.

Wie Heimatverein-Vorsitzende Erika Schumacher erst vor 20 Jahren in alten Unterlagen entdeckte, kam auch aus dem Amt Friedland bei Göttingen Hilfe. Cäcilie Christine von der Decken, Ehefrau des Drosten Burchard von der Decken im Amt Lemförde, schrieb ein Hilfegesuch an das Amt Friedland, wo ihr Bruder Claus Drost war, in dem sie eindringlich das Leid der Brockumer schilderte.

Backtag am 4. September soll an die Katastrophe erinnern

Von Oktober 1822 bis Januar 1823 wurden entsprechend der erhaltenen Spenderlisten mehr als 293 Reichstaler gesammelt. „Das war damals eine Menge Geld“, weiß Erika Schumacher. Das Göttingensche Wochenblatt veröffentlichte diese Listen. Zwei Namen fielen der Vorsitzenden dabei besonders ins Auge: W. Grimm und C. Grimm gaben jeweils einen Reichstaler. Auf Nachfrage habe man ihr bestätigt, dass es sich tatsächlich um die Gebrüder Grimm handeln dürfte, die sich zu der Zeit dort aufgehalten hätten, berichtet sie. Besonders gerührt hat sie aber ein anderer Eintrag: „Aus den Sparbüchsen einiger Kinder 18 gr. (Groschen).“

Mit Spenden „Danke“ sagen

Während des Backtags, der am Sonntag, 4. September, um 14 Uhr am Heimathaus beginnt, möchte der Heimatverein mit einem besonderen Programm an die Feuersbrunst erinnern. Unter anderem ist die Feuerwehr mit alten Gerätschaften dabei, die Kinder des Spielkreises Lütke Lüe bereiten eine Überraschung vor, die auch einen Bezug zum Brand von 1822 hat. Außerdem wird eine Sammeldose für die geplante Spende herumgereicht.

Laut Erika Schumacher hat der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Gelliehausen im Landkreis Göttingen als Verwendungszweck den geplanten Aufbau eines Kinder- und Jugendhospizes vorgeschlagen. Dort, in der Kirche von Gelliehausen, soll die Spendenübergabe am 10. September erfolgen. Ausgewählt wurde der Ort, weil er in der Mitte der Dörfer liegt, die seinerzeit Brockum unterstützten. Die Koordination erfolgt – wie vor 200 Jahren – über familiäre Bande, denn eine Tochter von Ulrich und Mechthild Kortenbruck wohnt heute dort.

Wer etwas beitragen möchte, kann auch eine Spende auf das Konto des Heimatvereins überweisen. „Es muss nicht viel sein“, betont Erika Schumacher.