Brockum geht wieder in Flammen auf

Von: Melanie Russ

Lodernde Flammen zerstörten das Dorf-Modell aus Papphäusern in wenigen Minuten. Die Löschversuche mit Wassereimern blieben erfolglos. Mit der Darbietung erinnerte der Heimatverein Brockum beim Backtag an die Feuersbrunst vom 16. September 1822. © Russ

Flammendes Inferno am Heimathaus: Der Heimatverein Brockum erinnerte gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Spielkreis Lütke Lüe beim Backtag mit einer beeindruckenden Darbietung an den Brand von 1822.

Brockum – Ein kleiner Funke im Stroh, ein leichter Windzug und schon breiten sich die Flammen aus, stecken in wenigen Minuten das ganze Dorf in Brand. Was am Sonntag beim Backtag des Heimatvereins Brockum nur eine Demonstration mit ein paar Papphäusern war, war vor 200 Jahren, am 16. September 1822, tragische Realität. Damals legte eine Feuersbrunst das Dorf Brockum in Schutt und Asche, nur eine Handvoll Gebäude wurden gerettet. Anlässlich des Jubiläums wollte der Heimatverein den Einwohnern dieses prägende Ereignis noch einmal ins Gedächtnis zu rufen.

Die Idee, das Dorf als Modell nachzubauen und in Brand zu stecken, geht auf Martin Schütz zurück, bei der Umsetzung unterstützten die örtliche Feuerwehr und der Spielkreis Lütke Lüe den Heimatverein. Zwei Wochen lang hatten die Kinder die Fassaden der Häuser gestaltet, am Sonntag schauten sie gebannt zu, wie sie ein Raub der Flammen wurden. Ein bisschen schade fanden sie das schon, aber auch spannend.

Wilfried Hohn moderierte die Darbietung auf der großen Wiese neben dem Heimathaus ebenso humorvoll wie interessant, erklärte, wie die Menschen vor 200 Jahren mit Ledereimern ausgerüstet eine Menschenkette bildeten und vom nächsten Brunnen oder einer Lehmkuhle Wasser zum Brandort beförderten.

Wilfried Hohn erklärte den Besuchern, wie vor 200 Jahren Brände mit Ledereimern gelöscht wurden. © Russ

Etwa 20 Freiwillige, darunter einige der Kinder, bildeten auch am Sonntag eine Menschenkette und versuchten, die Flammen mit Wassereimern zu löschen. Wie die Menschen vor 200 Jahren waren auch sie erfolglos. Innerhalb weniger Minuten lag das Pappdorf in Schutt und Asche.

Die Backtag-Besucher waren von der Darbietung beeindruckt, auch wenn die meisten wenig überrascht waren, dass sich die Flammen damals wie heute so schnell ausbreiten. „Das lässt sich denken, wenn alles trocken ist, und Stroh unter dem Dach lagert“, sagte ein Besucher. „Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Menschen früher so gelöscht haben. Wie verzweifelt sie gewesen sein müssen“, ergänzte eine Besucherin.

Wie Wilfried Hohn berichtete, wurde die Feuerwehr in Brockum erst 1927 mit der Anschaffung des ersten „Löschfahrzeugs“ gegründet, einem Pumpenanhänger, der von Pferden oder auch mal einem Fahrrad gezogen wurde.

Beim Backtag am Heimathaus Brockum war am Sonntag so viel Betrieb, wie schon lange nicht mehr. © Russ

Zeitsprung in die Gegenwart: Die Kinder hatten ein zweites Dorf-Modell gebaut, das aus etwas widerstandsfähigerer Pappe bestand, um den Unterschied damaliger und heutiger Bauweise zu verdeutlichen. Es ließ sich erkennbar schwerer in Brand stecken. Die beiden Feuerwehrleute, die mit Schläuchen einen modernen Löschangriff demonstrieren sollten, schauten sich die Flammen darum erst mal eine ganze Weile an, bis sie richtig hochschlugen, damit sich das Löschen auch lohnte. „Normalerweise machen wir das nicht so“, scherzte einer der Feuerwehrleute.

Heimatvereinsvorsitzende Erika Schumacher war nicht nur mit der sehr gelungenen Darbietung, sondern mit dem Backtag insgesamt überaus zufrieden. „So voll war es lange nicht“, freute sie sich. Rund 200 Besucher seien sicherlich gekommen. Sie hatte aber nicht nur das Programm gelockt, sondern auch der leckere Butter- und Apfelbutterkuchen aus dem Steinofen, den Detlev Plaggemeyer erstmals gemeinsam mit seinem „Lehrling“ Christoph Leseberg backte.