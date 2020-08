Im tiefsten Süden wird gebuddelt

Breitbandausbau startet in Brockum

+ © Russ Freude über den Start des Glasfaser-Tiefbaus in Brockum (v.l.): Heiner Eilers (Infratech Bau), Claudia Pelzl (Nordischnet), Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe, Landrat Cord Bockhop, Bürgermeister Marco Lampe. © Russ

von Melanie Russ

Brockum – Nun ist der Breitbandausbau auch im südlichsten Zipfel des Landkreises Diepholz angekommen. In der Gemeinde Brockum haben gerade die Tiefbauarbeiten begonnen. In den sieben Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ können in den unterversorgten weißen Flecken (unter 30 Mbit/s) rund 1 500 Haushalte angeschlossen werden. Auf Samtgemeindegebiet entstünden auf knapp 110 Quadratmetern Fläche Trassen mit einer Länge von mehr als 110 Kilometern, sagte Landrat Cord Bockhop bei einem Ortstermin.