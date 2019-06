Mit Brauchtumspflege Kultur bewahren

63. Pokalverbandsfest „Altes Amt Lemförde“ / Rekord: 37 Schüler dabei

+ Enger Zusammenhalt mit starkem Wir-Gefühl: Die Sieger des Pokalschießens hatten am Sonntagabend guten Grund zum Strahlen. Foto: Schützenverein

Brockum – Nach dem Fest ist vor dem Fest. Und dieser Abstand kann manchmal ziemlich kurz sein. In Brockum standen zu Pfingsten alle Zeichen auf Feiern. Gerade hatten die Grünröcke ausgiebig und erfolgreich am Samstag und Sonntag das Schützenfest hinter sich gebracht, stand am Pfingstmontag das Antreten der Brockumer Schützen als Gastgeber des 63. Pokalverbandsfestes „Altes Amt Lemförde“ auf dem Terminplan.