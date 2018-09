Rekord: 150 Händler bieten beim Quernheimer Flohmarkt ihre Waren an

Brauchbares, Antikes und Nippes

+ © Mühlke Anita und Pia Bachhofer (v.l.) hatten viel Spaß beim Verkaufen auf dem Flohmarkt in Quernheim. Bei ihrem Sortiment wurden auch Annegret Nitschke fündig. © Mühlke

Quernheim - Das Angebot war so umfangreich wie selten zuvor. Kein Wunder, denn beim Quernheimer Flohmarkt waren am Sonntag rund 150 Stände aufgebaut. „Das ist Rekord! So viele Händler hatten wir noch nie dabei“, freuten sich die Initiatoren aus den Reihen des Quernheimer Heimatvereins.