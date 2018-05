Abschied von Vikar Fuchs: „Bleiben Sie bei Jesus und Ihrem Glauben“

Lemförde - Vikar Julien Fuchs wird am 13. Juli in der Kirche in Leese bei Stolzenau ordiniert, bleibt aber bis Ende des Jahres in Lemförde wohnen. „Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie mich beim Einkauf treffen“, sagte er während seines Abschiedsgottesdienstes am Pfingstmontag in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lemförde. Fuchs bekommt für die Übergangszeit eine Stelle auf Kirchenkreisebene zugewiesen.

Den Gottesdienst, in dem er auf die mehr als zwei Jahre Hospitation in der Kirchengemeinde zurückblickte, gestaltete er gemeinsam mit dem Gitarrenchor unter der Leitung von Friedrich Meyer und Hanneke Eling an der Orgel. Gleich zu Beginn lud er alle Christen – auch Konfirmanden und Kinder – zum Abendmahl ein.

In seiner Predigt, den Gebeten, der Psalm-Lesung und der Liederauswahl wurde deutlich, wie Fuchs das Pfingstfest auslegt: Als Tag, den der Herr macht, an dem er den Menschen Hilfe und Zuversicht zusichert. „Wir sind manchmal als Menschen vor lauter Alltag nicht in der Lage zu glauben, verlassen uns nur auf unsere eigene Lebensstrategie. Wir brauchen dringend Deine Hilfe Gott“, sagte Fuchs. „Pfingsten ist himmlisch und nimmt Anteil, wie der Vater bei der Zeugung Anlage weitergibt.“

Glaube nicht an Bildung gekoppelt

Die Lesung von Erika Klös aus dem Kirchenvorstand baute darauf auf: „Lasst uns ein anderes Gebäude als einen Turm aus Überheblichkeit bauen.“ Gemeint war ein Gebäude des Glaubens unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten mit einem gemeinsamen Geist.

Pfingsten in Lemförde war Musik und ein kritischer Blick darauf, welchen Stellenwert Glaube und Kirche heute haben. Fuchs: „Ich habe mich immer gefragt, braucht man Gott und braucht Gott mich?“ Eine Antwort darauf hatte er als Theologiestudent nicht sofort gefunden, dann richtig: „An der Fähigkeit zu glauben, hängt alles. Diese Fähigkeit ist nicht an Bildung gekoppelt, Gott sei Dank.“

Die Antwort auf die eigene Frage, ob er Evangelist, Hirte, Gläubiger, Prediger sei, gab er in der Predigt: „Ja, ich denke alles. Und Sie sind es auch. Sie beweisen dies durch ihren engagierten vielfältigen Dienst in der Kirchengemeinde.“ Mit Beispielen untermauerte Fuchs die für ihn angenehme und lehrreiche Zeit in Lemförde: „Mit ihrer Arbeit erleben junge Menschen Gemeinschaft, Senioren und Kinder Geborgenheit und Menschen in der Kirche durch die Musik Freude. Sie sind alle Evangelisten. Ohne Sie würde kein kirchliches Leben existieren.“ An seine Zuhörer appellierte er: „Treten Sie in Chöre ein, engagieren Sie sich für Bedürftige, nutzt die Jugendprogramme.“

Menschen durch falsche Werte vereinnahmt

Die Predigt war ein großer Appell an Mitmenschlichkeit und zugleich eine Warnung: „Die Kirche ist von innen bedroht. Der christliche Glaube wird manipuliert durch die Vereinnahmung der Menschen durch falsche Werte wie Konsum beispielsweise. Die christliche Basis muss sich bündeln, statt zu resignieren.“ Intellektuell sah Fuchs es so: „Wer den Glauben anerkennt, der wird frei.“

Lemförde verlässt ein junger Vikar mit festen Wertvorstellungen. Er hatte nur einen Wunsch an die Gemeinde: „Bleiben Sie bei Jesus und ihrem Glauben.“ Pastor Eckhart Schätzel bedankte sich für den Dienst in Lemförde: „Ich danke Ihnen und der Gemeinde, die Sie auf Ihrem Lernweg so gut begleitet hat.“

Wer mochte, konnte nach dem Gottesdienst an einem gemeinsamen Essen im Gemeindehaus teilnehmen und Julien Fuchs alles Gute für die Zukunft wünschen. J sbb