Blauer Container für Unparteiische

Lemförde - Von Jannick Ripking. Ein markanter, blauer Container steht hinter dem hölzernen Vereinsheim des TuS Lemförde. Seit Kurzem dient er als Rückzugsort sowie Umkleide- und Duschmöglichkeit für Schiedsrichter.

„Schiedsrichter brauchen die Freiheit sich ungestört austauschen zu können“, berichtet Carmelo Maieli, Schiedsrichter des TuS Lemförde, aus eigener Erfahrung. Diese Möglichkeit konnte der Verein den auswärtigen Schiedsrichtern in der Vergangenheit nicht immer gewähren. Es fehlte schlicht der Platz. Die Umkleidekabinen bei der Sporthalle seien an die Grenzen ihrer Kapazität gestoßen, erklärt Fußball-Spartenleiter Dominic Becker.

„Im Sommer konnten wir diese Situation noch gut überbrücken“, erinnert sich Becker, „aber zum Winter wurde es noch enger.“ Da haben die Handballer des Vereins den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Fielen Spiele oder Training in den selben Zeitraum, war oft kein Platz mehr für Schiedsrichter da. Provisorisch mussten sie sich dann im Behinderten-WC oder in den Gängen umziehen. „Das spricht sich natürlich auch rum“, weiß Maieli. „Die Schiedsrichter wollen dann natürlich nicht mehr bei uns pfeifen.“

Noch habe der Verein seitens des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) keine Strafen aufgebrummt bekommen, aber Schiedsrichtern stehe nach den Richtlinien des NFV eine angemessene Umkleidekabine inklusive Duschmöglichkeit zu, so Becker. Um mögliche Strafen auch in Zukunft zu umgehen, steht nun der blaue Container in unmittelbarer Nähe zum Spielfeld. „Jetzt haben die Schiedsrichter die Möglichkeit vor dem Spiel, in der Pause und danach für sich zu sein. Das ist wichtig“, freut sich Maieli.

Becker spricht von einer „ordentlichen Alternative“, bis eine neue Sporthalle in Lemförde steht. Das dauere aber noch mindestens zwei Jahre. Erst in diesem Jahr wurde ein Förderantrag für eine neue Sporthalle nicht bewilligt. Somit verschiebt sich das Bauprojekt um zunächst ein Jahr, in der Hoffnung, dass ein Antrag im kommenden Jahr mehr Erfolg hat.

Der blaue Container kostete laut Becker 20 000 Euro und wurde komplett durch einem Zuschuss von der Gemeinde Lemförde bezahlt. „Ohne die Unterstützung der Gemeinde wäre es mit dem Container schwer geworden“, meint Schiedsrichter Maieli. Da habe es aber keine Probleme gegeben, weil alle Ratsmitglieder mitzogen. „Schotter wurde von unseren Vereinsmitgliedern ausgelegt“, berichtet Becker. Die Hauptbeteiligten an den Erdarbeiten seien Andreas Tubée, Edmund Rahe und Lothar Hage gewesen, hob der Spartenleiter hervor.

Ursprünglich habe es die Idee gegeben, einen Container für Unparteiische zu mieten. Becker: „Einen Container für zwei Jahre zu mieten, wäre fast genauso teuer geworden, wie ihn zu kaufen. Also haben wir uns für Kaufen entschieden.“

Ausgestattet ist der Container mit zwei Duschkabinen, einer Toilette mit viel Platz und einem Aufenthaltsraum für die Schiedsrichter. Momentan stehen dort noch drei Stühle und ein kleiner Tisch. „Die Stühle sollen mittelfristig durch eine kleine Eckbank ersetzt werden“, erklärt Beckers Vorgänger Andreas Tubée. Auch sollen die noch blickdurchlässigen Fenster des Containers mit Milchfolie überklebt werden, damit den Schiedsrichtern noch mehr Privatsphäre geboten werden kann.

Der TuS kann nun wieder entspannter auf seine Heimspiele in der Bezirksliga blicken, denn „wenn man in der Bezirksliga spielt, dann muss die gesamte Infrastruktur stimmen“, meint Maieli. „Der fehlende Platz für Schiedsrichter war uns ein Dorn im Auge“, zeigt sich Becker erleichtert, weil dieser jetzt durch den Container entfernt werden konnte.

Seine Premiere feierte der blaue Koloss am 10. November beim Heimspiel des TuS Lemförde gegen die SG Diepholz. „Die Schiedsrichter finden ihn gut. Wir haben eine positive Rückmeldung bekommen“, berichtet Maieli in der Hoffnung, dass die Unparteiischen jetzt wieder gerne nach Lemförde kommen.