Blaualgen-Alarm! Gesundheitsamt erlässt Badeverbot für den Dümmer

Von: Marc Lentvogt

Im Dümmer See ist starkes Blaualgen-Wachstum zu sehen. Der Landkreis Diepholz hat für Badestellen ein Badeverbot erlassen.

Lemförde – Das Baden im Dümmer See ist an den Badestellen Lembruch Seestraße und Birkenallee ab sofort verboten. Der Landkreis Diepholz hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen und die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde aufgefordert, an den Badestellen dafür zu sorgen, dass allen Badegästen das Verbot bekannt ist.

Am Dümmer See wurden seit einigen Wochen regelmäßig Bilder angefertigt, um das Algenwachstum zu beobachten. Am Montag sei die Zunahme optisch so „erheblich“ gewesen, dass das Gesundheitsamt keine andere Möglichkeit gesehen hat, als das Badeverbot auszusprechen. Beim Kontakt mit Blaualgen können Personen allergische Reaktionen erleiden, Symptome wie Erbrechen und Durchfall sind möglich.



Die Wasserqualität des Dümmer-Sees wird vom Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz weiterhin überwacht, bestätigt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Das Badeverbot werde demnach aufgehoben, sobald eine Begehung oder Probenentnahme bestätigt, dass keine Gefahr mehr vorliegt.