Birkenallee in Lembruch: Einmal Ordnung schaffen und dann auf den Baustart warten

Von: Carsten Sander

Wohl erst 2024 werden die neuen Bauprojekte in der Birkenallee in Angriff genommen. Aber vorher wird noch saubergemacht. © Sander

Im Rat der Gemeinde Lembruch nimmt das Bauprojekt Birkenallee die nächste Hürde. Jetzt soll zunächst ein Putzkommando den Wildwuchs bekämpfen, der Baustart wird wohl erst in 2024 erfolgen.

Lembruch – Es tut sich etwas in der Lembrucher Birkenallee – und ein bisschen davon wird in Kürze auch erkennbar sein. Bis an der schon vor zwei Jahren durch die Abholzung sämtlicher Bäume ihres Alleecharakters beraubten Straße weiter gebaut wird, wird aber wohl 2024 als Jahreszahl im Kalender stehen.

Der Rat der Gemeinde Lembruch hat in seiner Sitzung am Montag gewissermaßen einen Schritt zurück gemacht, um nun die entscheidenden Schritte nach vorne gehen zu können. In dem entschleunigten Verfahren – der Rat war wegen rechtlicher Bedenken vom beschleunigten Verfahren zu einer Angebotsplanung mit Normaltempo gewechselt – wurde nun die erneute Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit beschlossen. Es ist die vorletzte Hürde vor dem endgültigen Okay für die Bebauung. Der Satzungsbeschluss wird frühestens Ende Oktober/Anfang November gefasst werden können, dann müssen noch die städtebaulichen Verträge mit den beiden Investoren geschlossen und die jeweiligen Bauanträge durchgewunken werden. Und dann könnte tatsächlich gebaut werden.

Aber was? Bauamtsleiter Carsten Werft stellte dem Rat und 16 Zuhörern den Bebauungsplan erneut vor. Dieser weist nur wenige Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf auf. Heißt: An der Stichstraße zum Dümmer entstehen nach den bereits fertiggestellten vier Mehrfamilienhäusern weitere 13 Objekte. Wobei im zentralen Bereich der Straße drei ehemals als Mehrfamilienhäuser geplante Bauten zu Doppelhäusern geschrumpft sind.

Das Projekt bleibt insgesamt zweigeteilt. Im Bereich des Hotels „Stratmanns Haus am See“ entwickelt der eine Investor das Gelände, will an der Stelle des jetzigen sogenannten „Waschhauses“ des angrenzenden Campingplatzes ein Objekt mit Hotelbetrieb und Ferienwohnungen erstellen. Die Flächen links und rechts der Straße bebaut ein anderer Vorhabenträger. Nördlich der Birkenallee (also Fahrtrichtung Dümmer rechts) entstehen im vorderen Bereich zwei Mehrfamilien- und zwei Doppelhäuser sowie daran anschließend ein Parkplatz und ein Wendehammer. Auf der anderen Seite (also Fahrtrichtung Dümmer links) sind hinter den bereits vier fertiggestellten Mehrfamilienhäusern zwei weitere geplant. Dann folgt ein Radweg Richtung Straße „Arnings Hof“ und dahinter weitere vier Mehrfamilienhäuser sowie die drei Doppelhäuser. Zusammen bilden sie ein Wohn- und nicht ein touristisches Gebiet. Auch der Neuaufbau der Straße mit Ver- und Entsorgungsleitung sowie einem Fußgängerweg südlich der Birkenallee (in Fahrtrichtung Dümmer links) liegt in der Verantwortung eines Investors. Derzeit ist er auch der Eigentümer der Straße. Nach Abschluss aller Arbeiten fällt die Straße jedoch zurück an die Gemeinde. Dies ist vertraglich so geregelt, betonte Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup auf Nachfrage eines Zuhörers: „Dann wird die Birkenallee zu einer öffentlichen Straße.“

Im Moment ist sie eine reichlich verwahrloste Straße. Über den Wildwuchs auf den potenziellen Bauflächen hatten sich einige Camper unlängst beschwert (wir berichteten). Die Gemeinde hat darauf reagiert und beim Eigentümer, der MWM Immobilien GmbH aus Steinfeld, nachgefragt. Auskunft von dort: Es seien wohl Absprachen mit einem Dritten zur Pflege des Geländes nicht eingehalten worden, hieß es. In Kürze werde aber für mehr Ordnung gesorgt, so die Zusage gegenüber der Kommune. Und das wird man dann auch sehen können. Alles andere passiert vorerst nur in den Büros diverser Verwaltungen.

Bleibt noch eine Frage, die Ratsfrau Anke Dyx-Winter stellte. Heißt es für immer „Allee adé“ oder bekommt die Birkenallee ihre Birken beziehungsweise andere Bäume zurück? Bauamtsleiter Carsten Werft klärte auf: Alle 30 Meter muss entlang der Straße ein Baum gepflanzt werden sowie auf den privaten Grundstücken je 250 Quadratmeter Fläche ebenfalls einer. csa