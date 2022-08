Rundum gelungene Premiere des Bezirksjugendzeltlagers der Schützen

Das selbst gebaute Floß wurde einer Probefahrt unterzogen, die Jüngeren übten sich im Stand-Up-Paddling. © Hartmut Weber-Bockhop

Das erste Bezirksjugendzeltlager der Schützen in Brockum war ein voller Erfolg. Die 32 Jugendlichen hatten jede Menge Spaß und wurden von der Sonne verwöhnt.

Brockum – Übernachten im Zelt, leckeres Essen, Spiele, jede Menge Spaß und bestes Sommerwetter – das waren die Zutaten für das erste Jugendzeltlager des Bezirks-Schützenverbands Grafschaft Diepholz am Wochenende. Es war eine rundum gelungene Premiere, wie die Schützen berichten.

32 Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 15 Jahren, 17 Betreuer und bis zu 20 Tagesgäste hatten sich bei den Jugendsportleiterinnen Britta Löhmann und Anja Klanke-Luzniack angemeldet. Der gastgebende Schützenverein Brockum stellte Schützenhaus, Schießbahnen und sanitäre Anlagen zur Verfügung, wobei Schützenpräsident Sebastian Lampe auch im Zelt übernachtete.

Der Freitagnachmittag stand ganz im Zeichen der Anreise und des Aufbaus des bunten Zeltdorfs mit 15 Zelten. Gleich bei der Ankunft erhielt jeder Teilnehmer ein Namensschild, um das Miteinander zu vereinfachen. Die Zeit bis zum Pizzaessen überbrückten die Jugendlichen mit Kennenlernspielen. Eine Marktplatzrallye und ein Lagerfeuerabend sowie die große Hitze sorgten dafür, dass die Nachtruhe um 23 Uhr kein Thema mehr war.

Eigentlich zum Transport eines Zeltes gedacht, eignete sich der Transporter auch zum Klettern. © Weber-Bockhop

Während die Teilnehmer am Samstagmorgen im Bewirtungszelt frühstückten, brachte ein Regenschauer eine willkommene Abkühlung. Die Zeit bis zum Mittagessen vertrieben sich die Jugendlichen anschließend mit Spielen wie Fußball, Indiaca, Basketball und Wikingerschach. Am Nachmittag ging es an den Dümmer nach Hüde zur Einsatzstelle „Robins Surfschule“. Dort mussten sich die bis 14-Jährigen – ausgestattet mit Neopren-Anzügen – beim Stand-Up-Paddling beweisen. Die über 14-Jährigen versuchten sich am Bau eines Floßes. Nur wenige Teilnehmer machten keine Bekanntschaft mit dem Dümmerwasser, aber für alle war es eine große Gaudi.

Auf dem Rückweg kehrten die Jugendlichen bei der Feuerwehr Brockum fürs Duschen ein. Im Zeltlager sorgte ein reichhaltiges Nudelbüfett für neue Kräfte. Das war auch nötig, da die Nacht-Schnitzeljagd nach Pfeilen auf den Straßen immerhin über mehr als 2,5 Kilometer ging und mit einem Lagerfeuer und Stockbrotessen endete. „Dann waren alle platt – und ab ging es ins Zelt“, meinte ein Betreuer.

Am Sonntagmorgen probierten sich die Teilnehmer in verschiedene Schießdisziplinen aus: In der Schießhalle übten sie mit Luftpistole, Schnellfeuerpistole sowie Lichtpunkt-Gewehr und -Pistole, aber der Renner war draußen aufgebaut: Mit einem Blasrohr konnten sie Pfeile auf eine fünf Meter entfernte Zielscheibe schießen. Nach dem Mittagessen mit Hotdogs galt es, Abschied zu nehmen. Viele neue Bekanntschaften waren entstanden, und die Ausrichter freuten sich über viel Lob.