„Die Bewertungen sind die Rezensionen der Zukunft“

Anne Steinbauer (l.) von der Lembrucher Tourist Information Dümmer-See beim Verteilen der neuen TVD-Zeitung an die Mitglieder während der Jahreshauptversammlung in Tiemann’s Hotel in Stemshorn. - Foto: Bechtel

Stemshorn - Mit der ersten „TVD-Zeitung“ wurde der Vorschlag aus dem Vorstand des Tourismusverbandes Dümmerland (TVD) aufgegriffen, interessante Informationen und Themen des letzten Vereinsjahres kompakt und detailliert zusammenzufassen. Das noch druckfrische Exemplar wurde am Schluss der Mitgliederversammlung im Hotel Tiemann in Stemshorn verteilt.

„2016 war insgesamt ein gutes touristisches Jahr für den Dümmer. Da wir auch in kleinem Maße von dem Riesenboom ‚Deutschland-Tourismus‘ profitieren“, freute sich TVD-Vorsitzender Thorsten Finke zum Punkt „Jahresbericht des Vorstandes“. Aufpassen müsse man, „dass unsere Rahmenbedingungen ‚Gastgewerbe‘ und ‚Tourismus‘ erträglich bleiben.“ Finke bemängelte die steuerliche Ungerechtigkeit in Deutschland, das Arbeitszeitgesetz, „das dringend einer Überarbeitung bedarf. Die Kleinbetriebe werden nicht fortgeführt, wenn wir unter diesen Bürokratie-Lasten, Nachweis und Dokumentationswahn weiter agieren müssen.“

Ein weiteres Problem sei der Nachwuchs, denn: „Wer kümmert sich sonntags noch um die Reinigung der Ferienwohnungen oder dass die Boote vermietet und das Eis verkauft werden? Unsere Gäste reklamieren zu Recht, dass es in den Stoßzeiten hier und da am Dümmer hakt“, gab Finke zu, der weiter bemerkte, dass der Dümmer eine tickende Zeitbombe in seinem biologischen Zustand sei. „Wir freuen uns, dass diese Bombe momentan schlummert, hoffen aber auf Niedersachsen und dass wir in zehn Jahren das Thema ad acta legen können“, wünschte sich der TVD-Vorsitzende, der bedauerte: „Dass wir Touristiker, Verwaltung und Politik immer noch zu lange Entscheidungs- und Umsetzungswege haben. Über abgängige Toiletten sprechen wir seit Jahren. In einer Zeit, wo Milliarden-Projekte an den Start gehen, schaffen wir es nicht, unsere Toiletten zu sanieren.“

TVD-Geschäftsführerin Jessica Weßling ging anschließend eingehend auf die Veranstaltungen 2016, die sozialen Medien sowie die Google Analytics ein. Die neue Geschäftsführerin der DümmerWeserLand Touristik, Dorothea Dürkop, stellte Messen, Anzeigenschaltungen sowie diverse Prospektanforderungen vor. Einen umfassenden Kassenbericht gab Schatzmeisterin Heike Hannker. „Die Kasse wurde ordnungsgemäß geführt“, betonte Jens Schlick, der sie mit Katharina Lustig geprüft hatte. Neuer Kassenprüfer für Lustig wurde Jochen Piening.

„Der Ausblick sollte meiner Meinung nach nicht nach außen auf die großen Projekte gehen, sondern nach innen in diesen Saal und auf uns.“ Mit diesen Worten stellte Anselm Höfelmeier, der für ein Jahr die Tourismusmanagerin Jessica Weßling vertreten wird, die Aktivitäten 2017 vor. In erster Linie werde er das Destination Management betreiben, was bedeute: „Wir müssen erst einmal unsere ganz normalen tagtäglichen Aufgaben machen.“ Doch eine Besonderheit gebe es für dieses Jahr: „Das geht Richtung Naturpark.“ Als förderfähig seien die Barriere freien Picknickplätze sowie ein Kran im Hafen Schlick in Lembruch, „mit dem man körperlich behinderte Menschen ins Boot hieven kann“, anerkannt worden. Ansonsten setze er auf kleinere Projekte. Was fehle seien Grillplätze, die Höfelmeier fördern möchte. Und: „Ich möchte euch Stammtische, Workshops anbieten und zu Arbeitsdiensten zwingen.“ Denn: „Wir als TVD-Mitglieder hängen internettechnisch auf einem Niveau zurück, das nicht in Ordnung ist.“ Damit ging Höfelmeier auf das Booking Portal, Google & Co. ein. „Die Bewertungen sind die Rezensionen der Zukunft“, bemängelte er mit Blick auf die ungenügende Internetpflege. Sein abschließender Wunsch: „Die Google Seite pflegen“, also den Google Account aktivieren. „‘Duemmer.de‘ bleibt eine Dauer-Baustelle“, beanstandete auch Thorsten Finke, der jedoch versicherte: „Wir bleiben am Ball.“

Im TVD-Haushalt 2017 sind 43 000 Euro an Gesamteinnahmen geplant, denen 45 000 Euro an Ausgaben gegenüberstehen. Finke stellte die Projekte Imageprojekt und/oder Dümmer-App vor. „Eine bessere Werbung können wir nicht machen, als den Gästen in Druckform die schönsten Seiten des Dümmers mitzugeben“, akzentuierte er.

Bevor die neue Vereinszeitung verteilt wurde, erfolgte noch der Stabwechsel von Jessica Weßling, die in die Babypause geht, auf Anselm Höfelmeier. J cb