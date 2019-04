Besuch und Konzept gut

Osterfeuer brennt für Einwohner und Feriengäste

+ Hohe Flammen loderten beim Osterfeuer in Lembruch. Foto: Brauns-Bömermann

Lembruch – „Wann zündet Ihr das Feuer an?“, lautete die oft gehörte Frage an die Organisatoren des Osterfeuers am Samstag in Lembruch. Ein bisschen Geduld war gefordert, bis die Sonne endlich so tief stand, dass sie keine Konkurrenz mehr war. In Lembruch loderte wie vielerorts in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ und den Nachbargemeinden die Flammen.