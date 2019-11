Besserer Austausch mit Oberschule gewünscht

Lemförde - Von Simone Brauns-bömermann. Der Förderverein der Von-Sanden-Oberschule Lemförde blickt auf zahlreiche geförderte Projekte zurück. Geld ist trotz sinkender Mitgliederzahl in der Kasse, der Vorstand wünschte sich aber bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend entschieden besseren Austausch mit den Lehrern der Oberschule.

Das ging aus der Diskussion am Ende des Geschäftsberichtes hervor. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass sich nur zwei Gruppen melden, wenn wir einen Wunschzettel für zu finanzierende Projekte aushängen“, erläuterte Vorsitzende Iris Nagel. Gemeldet hatten sich nur die Fachbereiche „Französisch“ der stellvertretenden Schulleiterin Kirsten Henseleit und der Mathefachbereich von Cordula Lindemann. „Wir haben mit den in Paris gekauften Büchern unsere Bibliothek aufgebaut“, erklärte Henseleit und erinnerte sich an die schöne Studienreise und das Leuchten in den Schüleraugen beim Einkauf. „Brüche zum Anfassen“ kaufte Lindemann. „Brüche kann man sich viel besser als Viertel- oder Achteltorte vorstellen, und wenn man sie zusammenlegt auch die Summe verstehen“, so die Lehrerin.

Mit Lindemann (jetzt Leiterin der Grundschule Lemförde) und Henseleit sind zwei Lehrer im Förderverein vertreten. „Eine junge Lehrerin möchte jetzt beitreten, nach dem sie unser Projekt Lemförder Markt erlebt hat“, betonte Schriftführerin Bettina Meyer. Das sei gut, aber trotzdem sei Informationsbedarf im Lehrerzimmer da, um die Arbeit und das zur Verfügung gestellte Budget des Fördervereins besser sichtbar zu machen. Dazu sollte der Schaukasten der Schule aufgehübscht und bei jeder Veranstaltung das persönliche Gespräch gesucht werden.

Rückblick und Ausblick fasste Nagel zusammen: „Die letzte Lesenacht hieß ,Pyjama und Chill' und wurde durch die jugendlichen Trainees um Diakon Ingo Jaeger betreut. Wir zählten 24 Kinder und 19 Betreuer. Es war o.k., aber wir werden mit dem Format abschließen.“

Gesetzt ist die Teilnahme am Lichterzauber mit zwei Buden. „Im übernächsten Jahr würden wir dann wieder gerne drei Buden anbieten.“ Dazu bräuchte die Schule aber einen Vorlauf im Herstellen von selbst gemachten Geschenkartikeln. „Die von uns finanzierte Kreissäge für den Werkraum ist da sehr hilfreich“, betonte Nagel. Auch am Lemförder Sommerfest nimmt der Förderverein wieder teil. Dajana Evers und Kathrin Cloppenburg zeichnen für die Organisation verantwortlich.

„Weil wir knapp dran waren, haben wir 2019 nicht an der Ferienkiste teilgenommen. Bitte lasst uns Ideen sammeln, was wir als Aktion von der Von-Sanden-Oberschule 2020 anbieten“, bat die Vorsitzende. Sehr positiv fiel die Bewertung des Formates „Motto-Party“ mit dem Motto „Lemförder Markt“ in Anlehnung an den Brockumer Markt aus. Weiterhin unterstützte der Verein die Schule bei Mehrkosten in Arbeitsgemeinschaften wie die Ski-AG, zahlt Schüler für die Hilfe in der Bücherei und bietet finanzielle Hilfe für in Not geratene Familien bei Klassenfahrten oder ähnlichem.

Der Förderverein ist auch Arbeitgeber der zwei Mensakräfte. „Letzte Woche hatten wir 93 vorbestellte Essen“, unterstrich Henseleit und lobte die Arbeit der Damen und das frische Essen. Zweidrittel der Schülerschaft esse bereits dort. „Leider will der Landkreis nicht so richtig daran, hilft aber in der Ausstattung sehr“, so Nagel.

Unter das eingekaufte Projekt „Externer Coach Sannwald“ als Berufsberater für Schüler machte der Verein einen Strich. Er sei bei der Spendenakquise für die Finanzierung bei den heimischen Unternehmen zu wenig sensibel vorgegangen.

Die Kassensituation stellte Kassenwart Thomas Galle positiv dar. „Wir müssen aber am Mitgliederstand arbeiten“, unterstrich Nagel. Der Verein hatte 2018 noch 130 Mitglieder, aktuell zähle er nur noch 88.

Vorstandswahlen

Bei der Vorstandswahl wurden Schriftführerin Bettina Meyer und die Beisitzerinnen Anja Wiegmann und Cordula Lindemann wiedergewählt. Für Tina Tellmann ließ sich neu Ilka Hoppe als Beisitzerin wählen. Lars Wiegmann ist Kassenprüfer.