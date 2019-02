Ortsfeuerwehr Hüde erlebt durchschnittliches Einsatzjahr

Hüde - Gemessen an den Einsätzen war das Jahr 2018 für die Ortsfeuerwehr Hüde ein durchschnittliches - trotzdem war es ein Jahr der Extreme. „Im Winter hatten wir mit anhaltendem Frost und den anschließenden Folgen zu tun. Dann folgte ab dem Ende des Frühjahrs bis Mitte des Herbstes eine lang anhaltende Hitze und Trockenperiode“, fasste es Ortsbrandmeister Richard Koggenhop während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Schützenhaus zusammen.

Die Hüder Feuerwehrleute rückten 2018 zu acht Brandeinsätzen und sechs technischen Hilfeleistungen aus, darunter zwei Flächenbrände und zwei Tierrettungen. Daneben bestimmten reguläre Dienste, Fortbildungen und gesellige Aktivitäten wie Kartenspielen, Osterfeuer oder Ausflug das Jahr der Hüder.

Ein Höhepunkt war die Ausrichtung der Feuerwehrwettbewerbe der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, über die Organisator Anselm Höfelmeier ausführlich und unterhaltsam berichtete. Dank zusätzlicher Attraktionen wie dem Überrollauto der Polizei und der Drehleiter der Diepholzer Wehr seien auch viele Gäste vom Dümmer gekommen.

Koggenhop berichtete in seinem Ausblick über die Schulung von sieben Kameraden auf dem Löschfahrzeug 8/6, damit sie dieses künftig fahren dürfen. Auch Dienste im Umgang mit dem Motorboot des Segelvereins Hüde werden wieder angeboten. Besondere Aufmerksamkeit erfordern 2019 der in Hüde stattfindende Dümmerbrand und die Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans.

Besondere Ehrung für Willi Brinkmann

Bei den Wahlen wurden Sascha Herfert und Michael Fennker als Sicherheitsbeauftragte wiedergewählt. Neuer Kassenprüfer neben Karl Friedrich Ruscher ist Maik Sandering.

Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Horst Hoffschneider überbrachte an diesem Abend nicht nur Grüße vom Kreisverband. Er hatte auch die besondere Ehre, Willi Brinkmann für seine 70-jährige Mitgliedschaft auszuzeichnen. Der Oberfeuerwehrmann war 1949 mit 21 Jahren in die Hüder Feuerwehr eingetreten und hatte auch nach seiner aktiven Zeit immer an den Veranstaltungen teilgenommen. In den 50er-Jahren sei er stets bei den Samtgemeindewettbewerben dabei gewesen, so Hoffschneider. An den ersten kann sich der heute 91-Jährige noch gut erinnern. „Wir sind einfach so hingefahren. Wir haben gar nicht geübt.“ Am Ende seien sie zwar die Schnellsten gewesen, hätten aber die wenigsten Punkte gehabt. „Die Feuerwehr ist eine wichtige Einrichtung“, begründet Brinkmann seinen Eintritt. „Das war eine Selbstverständlichkeit.“

Rolf Hannker wurde für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Er trat in Brockum in die Feuerwehr ein, bevor er nach Hüde wechselte. Hier wirkte er beim Aufbau des Atemschutzes mit. „Er immer der erste am Gerätehaus und steht auch nach 40 Jahren immer noch Gewehr bei Fuß“, lobte Hoffschneider.

Michael Kasper ist seit 25 Jahren Mitglied, konnte seine Ehrung am Freitag aber nicht entgegennehmen.

Kritik an Verwaltung und Politik

Kritische Worte hatte Hoffschneider zuvor in Richtung Samtgemeindeverwaltung und Politik geschickt. Dass nur der Hüder Bürgermeister Heiner Richmann an der Versammlung teilnehme, sei „etwas spärlich“. Aus seiner Sicht wäre es ein Zeichen der Wertschätzung gewesen, wenn auch einige Ratsmitglieder und wenigstens ein Vertreter der Samtgemeindeverwaltung gekommen wären.

Richmann relativierte das anschließend etwas und erinnerte daran, dass er auch stellvertretender Samtgemeindebürgermeister sei. „Das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute ist gar nicht hoch genug einzuschätzen“, betonte er und war zugleich die Frage auf, ob die Feuerwehr wirklich für alles zuständig sein müsse. Wenn ein gebrochener Ast vom Baum hänge, „hätte man das früher selbst geregelt“.

Gemeindebrandmeister Friedhelm Dannhus lobte in seinem Grußwort die Arbeit der Hüder Feuerwehr, die sich nicht nur dank ihrer Nachwuchsarbeit, sondern auch dank der von Koggenhop ins Leben gerufenen Schnupperdienste für Erwachsene über einen guten Zulauf freuen könne. Bezüglich gelegentlich an der Samtgemeindeverwaltung aufkommender Kritik betonte er, sie habe immer ein offenes Ohr für die Wünsche der Feuerwehr, aber nicht immer das nötige Kleingeld.

