Ruhe im Weihnachtsstress: Musikalische Andacht in der Sankt-Marien-Kirche

BURLAGE - Anspruchsvoll, erfüllt und gemeinsam, so könnten die Attribute der musikalischen Abendandacht in der geschichtsträchtigen Kirche Sankt Marien zu Burlage heißen. Die Andacht am Sonntag, die noch nicht vom Zeitdruck der weihnachtlichen Feiertage geprägt war, wurde zu einem wirklichen Hör-Kleinod heimischer Akteure, die den Weg des „Wir tun uns zusammen, dann klappt es“ gegangen waren.

Beteiligte der Andacht, die als Hauptthema die Ankunft von Jesu auf Erden für die Menschen mit kritischen Nachfragen, Jubilieren und Innehalten und inständigem Hoffen, hatte, waren der Kirchenchor Burlage mit Unterstützung von Mitgliedern des Kirchenchores der St. Michaelis-Kirche in Diepholz.

Das Trio Flauto Dolce (Wiltrud Althoff-Stange, Blockflöte, Barbara Gadow, Cembalo und Bettina Piwczyk, Fagott), die Sopranistin Susanne Breitkopf aus Diepholz, alle unter der Gesamtleitung von Ludger Hartz. Er leitete zum zweiten Mal den Chor zur adventlichen Andacht und dieses Mal pendelte er zusätzlich vom Altarraum zum Orgelboden, um die Orgel zu spielen. Und da er die Kirchenmusik liebt und katholische Kirchenmusik in Münster studierte, kam auch aus den Pfeifen etwas ganz Besonderes an diesem Abend.

Dramatisch, filmisch, festlich

Schon der Einstieg in die gesprochene und gesungene Andacht stimmte mit dem Choralvorspiel von Sigfrid Karg-Elert „Macht hoch die Tür“ mit einer ausgeprägt sinfonischen Klangdarstellung ein. Dramatisch, filmisch, festlich und für die Orgel in der gemütlichen Kirche bestimmt neu. Das Schöne an der Andacht: Alle Akteure teilten sich die Aktionen. Mal sangen die Besucher, mal die Chöre, mal alle gemeinsam, dann wieder in super zartem, unaufdringlichem Sopran Susanne Breitkopf vom Orgelboden.

Die Orgel mit Hartz interpretierte die prophezeite Ankunft von Jesus durch die Komposition von Johann Sebastian Bach „Nun komm, der Heiden Heiland“. Pastorin Birgit Tell bat die Besucher: „Damit es ankommt, singen wir es alle noch einmal gemeinsam“.

Genießen und innehalten umschloss das Largo und Allegro von Antonio Vivaldi des Trios a-Moll vom Trio Flauto Dolce. Von der Flöte geführt und dem Fagott gestützt, entsteht ein wunderbarer sanfter, reicher Ton, flankiert vom Cembalo. Ein ruhiges Dahinschreiten beginnt im Kopf, von den Instrumenten des Trio Flauto Dolce initiiert.

„Gemeinsam schaffen wir das“

Mit dem eher modernen Song „Jerusalem“ beschritten Kirchenchor und Pastorin Tell im Anschluss in der Andacht einen versöhnlichen Weg mit den drei Religionen der Stadt, die gerade aktuell wieder für Konfliktstoff sorgt. „In Jerusalem spielt sich das im Kleinen ab, was auf der Welt an Streitigkeiten und Kriegen unterwegs ist. Wir müssen uns klar sein: Es gibt nur ein Jerusalem und nur eine Welt mit der Hoffnung für Juden, Christen und aufrichtige Muslimen“, so Tell. Sie stellte die Frage in den Raum, ob Jesus Entscheidung lieber am Kreuz zu sterben, statt wehrhaft zu kämpfen, letztlich nicht der einzige wirkliche Weg zum Frieden war.

„Gemeinsam schaffen wir das“ hieß auch der Mut des aus den zwei Kirchenchören gebildeten Quartetts, das wunderbar vielstimmig „In tiefer Nacht“ besang. Mit gutem Gefühl auf dem Weg Richtung Weihnacht war die abendliche Andacht ganz sicher andächtiger als so mancher Gottesdienst zu Heiligabend, eins war sie auf jeden Fall: Entschleunigend. - sbb