Notbremsung beim Sporthallen-Neubau in Lemförde

Von: Melanie Russ

Teilen

Im April 2022 war die Welt noch in Ordnung: Dinah Stollwerck-Bauer (Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, 2.v.l.) überbrachte den Förderbescheid an Samtgemeindebürgermeister Lars Mentrup (l.) und Fleckenbürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch. Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann hatte den Flecken beim Antrag unterstützt. © Melanie Russ

Aus dem Bau einer dritten Sporthalle im Flecken Lemförde wird voraussichtlich doch nichts. Weil die veranschlagten Kosten von zuletzt fünf auf 6,5 Millionen Euro explodiert sind, empfiehlt die Verwaltung, den Baubeschluss aufzuheben. Stattdessen sollen ein Multifunktionsraum und Umkleideräume errichtet werden.

Lemförde – Eine dritte Sporthalle im Flecken Lemförde schien zum Greifen nah – endlich. Seit vielen Jahren schon drängt vor allem der TuS Lemförde auf einen Neubau, weil er gerne mehr Kurse und Sportarten anbieten würde, die vorhandenen Kapazitäten durch Vereine und Schulen aber ausgereizt sind. Der Baubeschluss war gefasst, die Ausschreibung in die Wege geleitet – und jetzt wohl die Notbremsung. Die Verwaltung empfiehlt dem Fleckenrat, den Baubeschluss wieder aufzuheben. Sprich: Die neue Halle wird nicht gebaut, wenn der Fleckenrat in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Februar ab 19 Uhr im Rittersaal zustimmt – vorerst jedenfalls.

Als Grund ihrer Empfehlung nennt die Verwaltung die nochmals explodierten Kosten, die bei der letzten Ermittlung bei circa 6,5 Millionen Euro gelegen hätten. Als der Rat im August 2018 den Planungsauftrag vergab, war noch von 3,3 Millionen Euro die Rede. Die Umsetzung zog sich allerdings, weil die Verwaltung zweimal vergeblich einen Förderantrag stellte. Und als der Fleckenrat die Verwaltung im März 2022 mit der Ausschreibung beauftragte, war die Kostenschätzung auf fünf Millionen Euro gestiegen, aber immerhin lag inzwischen ein Förderbescheid in Höhe von einer Million Euro vor. Bei der Vorbereitung der Ausschreibung im Sommer beliefen sich die Kosten dann schon auf circa 6,5 Millionen Euro. Aufgrund von Kostensteigerungen, wegbrechenden Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise seien diese Kosten im Haushalt nicht mehr darstellbar, argumentiert die Verwaltung.

Ein bisschen was soll aber trotzdem passieren. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung hat der Fleckenrat 1,5 Millionen Euro mittelfristig für den Bau beziehungsweise die Planung eines Umkleidebereichs und eines Multifunktionsraumes neben dem Sportplatz Lemförde bereitgestellt. Ihre Gestaltung soll so sein, dass künftig eine Sporthalle angebaut werden kann.

Im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs sollen drei Planungsbüros Vorentwürfe erstellen, aus denen der Fleckenrat dann auswählt. Die Planungen sollen einen Multifunktionsraum mit einer Größe von 15 mal 15 Metern plus maximal 20 Quadratmeter Geräteraum und einen maximal 25 Quadratmeter großen Geräteraum für Außensport umfassen, außerdem zwei Mannschaftsumkleiden, eine Schiedsrichterumkleide und zwei barrierefreie Umkleiden für den Multifunktionsraum.

Damit wird zumindest ein bisschen Druck aus der Situation genommen, denn es fehlt nicht nur an Platz für Sportangebote, sondern auch an Umkleiden, weshalb der TuS Lemförde momentan Dusch-Container als Notlösung nutzt. Im Multifunktionsraum können kleinere Kurse wie Yoga, Reha-Sport oder Turnen stattfinden. mer