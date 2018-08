Bernsteinfarbenes Landbier „Rote Erde“ ergänzt Portfolio

Getränke-Meyer in Lembruch hat die Privatbrauerei „Rote Erde“ in Bad Holzhausen übernommen. Geschäftsführer Henrik Meyer (links) und Verkaufsgebietsleiter Hubertus Harmeyer übernehmen die Vermarktung der regionalen Spezialität. - Foto: Getränke-Meyer

Lembruch - Eigentlich sollte es nur ein Hobby sein, ein Ausgleich neben dem Berufsalltag als Softwareunternehmer und Versicherungskaufmann. Doch durch den Erfolg ihrer kleinen Privatbrauerei „Rote Erde“ und die damit verbundenen hohen Doppelbelastung sahen sich Stephan Glahs und Jürgen Hohn nun gezwungen, ihr junges Unternehmen zu verkaufen. Ab sofort zählt das Bad Holzhauser Landbier als Eigenmarke zum Portfolio von Getränke-Meyer in Lembruch.

Der Getränkefachgroßhandel hatte sich über die Jahre zum größten Abnehmer der Biermarke entwickelt. „Der Erwerb der Privatbrauerei aus dem beschaulichen Bad Holzhausen passt nicht nur zur strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens, sondern auch zu unserer Firmenphilosophie“, betont Firmen-Senior Heinrich Meyer in einer Mitteilung des Lembrucher Familienunternehmens.

Das bernsteinfarbene Landbier solle in erster Linie als Spezialität in der regionalen Gastronomie vermarktet werden, ergänzt Sohn Henrik. „Zunächst als Fassbier in 30-Liter-Gebinden, später auch als Flaschenbier.“ Derzeit sei man auf der Suche nach einem Partner, der die Abfüllung übernehme, erläutert der 41-Jährige.

Die Geschichte des Bad Holzhauser Landbiers beginnt 2013. Just am 23. April, dem Jahrestag des Reinheitsgebots, setzten die beiden Gründer Glahs und Hohnstädt ihre Jahre zuvor gefasste Idee um und produzierten in ihrer Garage an der Straße „Rote Erde“ ihr eigenes Bier. Ihre kleine, aber moderne Brauanlage hatten sie in den Wochen zuvor in Eigenregie installiert, die wesentlichen Grundlagen des Brauens erlernt und solange mit Rezepturen experimentiert, bis das Ergebnis des Brauvorgangs ein leicht herbes und süffiges Landbier war.

Ziel der beiden Laien-Brauer war es, eine naturtrübe und vollmundige regionale Alternative zum Einheitsgeschmack deutscher Biere zu kreieren. „Qualität stand schon bei den Brauereigründern von Beginn an vor Quantität“, berichtet Hubertus Harmeyer, Verkaufsgebietsleiter und Markenbotschafter bei Getränke-Meyer. „Genau auf diesem Wege werden wir jetzt weitermarschieren.“

Die Nachfrage sei schon kurz nach der Gründung auf 3 000 Liter monatlich und mehr gestiegen und habe die Kapazitäten der kleinen Eigenbrauerei gesprengt. So sei die Herstellung nach Rezeptur der Gründer an eine externe Brauerei vergeben worden, erinnert Harmeyer.

Seit der Übernahme arbeiten die Verantwortlichen von Getränke-Meyer mit Hochdruck an einem Vermarktungskonzept für ihr neues wirtschaftliches Standbein. Fest steht laut Mitteilung, dass weiterhin ausgesuchte Restaurants und Gaststätten mit dem untergärigen Gerstensaft beliefert werden. „Zudem werden wir die Spezialitätenregale unserer Getränkehäuser mit dem Bad Holzhauser Landbier bestücken“, kündigt Henrik Meyer an. Eventuell werde man auch auf den Nostalgiezug aufspringen und das Bier in Bügelflaschen abfüllen.

Braustätte solle die gut hundert Kilometer vom Firmensitz entfernte Hohenfelder Brauerei zwischen Gütersloh und Lippstadt bleiben. „Wir wollen mit dem ungefilterten Landbier ohne Haltbarkeitszusätze Biertrinker in der Region erreichen, die Heimatverbundenheit mit Exklusivität verbinden“, so Meyer. Am Preiskampf der großen Biermarken werde man sich nicht beteiligen. „Das Landbier ist und wird kein Billigprodukt.“

Im Hochregallager des Lembrucher Unternehmens ist die „Rote Erde“ eines von mehr als 2 000 verschiedenen Artikeln und Gebinden. Allein im Getränkefachgroßhandel sind nach Unternehmensangaben 65 Mitarbeiter tätig, hinzukommen mehr als 200 Beschäftigte in den mehr als 90 Getränkehaus-Fachmärkten.