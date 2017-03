Begeisterung von Anfang an

Rund 90 Sängerinnen und Sänger aus drei Chören legten großes stimmliches Engagement an den Tag, um ihr Publikum zu begeistern. J Foto: Mühlke

LEMFÖRDE - Von Heidrun Mühlke. Wenn Hendrik Langelahn mit seinem Chor auftritt, dürfen sich die Zuhörer auf ein mitreißendes Konzerterlebnis freuen. Was aber passiert, wenn der Chorleiter seine drei Chöre zu einem gemeinsamen Konzert auf die Bühne holt, durften am späten Sonntagnachmittag mehr als 350 erwartungsfrohe Zuhörer in Lemfördes katholischer Kirche „Zu den heiligen Engeln“ erleben.

Das Publikum wurde nicht enttäuscht – im Gegenteil: Mehr als 90 Choristen begeisterten vom ersten Ton an. Die Sängerinnen und Sänger der Chöre „Pantharei“ aus Levern, „Concino“ aus Gestringen sowie der Gospelchor aus Brockum standen gemeinsam auf der Bühne und Hendrik Langelahn hatte gemeinsam mit ihnen ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Darin gab es fröhliche und auch eher traurige Lieder, es gab ruhige und laute sowie schnelle und langsame Melodien.

„Der Gospelchor Brockum feiert seine Jubiläen immer ein Jahr darauf und ist nun 21 Jahre alt“, erklärte Moderator Erwin Heuermann-Ziemert, als Vorsitzender des Brockumer Chores. Zu diesem Jubiläum habe sich der Chor ein gemeinsames Konzert gewünscht. Dass das funktioniert, habe man dem gemeinsamen Chorleiter Langelahn zu verdanken. „Ein Chorleiter, der durch seine wunderbare Art und sein Klavierspiel alles zusammenhält und zusammenbringt“, lobte der Vorsitzende nach dem Einzug der Chöre mit einem fröhlichen „He´s got the whole World“.

Gospels, Volkslieder und Pop-Klassiker

Viele Lieder seien in Englisch, einige in afrikanischer Sprache, sogar ein deutsches Lied sei dabei, machte Heuermann-Ziemert deutlich. Mit unerschöpflicher Interpretation stimmlicher Klangvielfalt hatten die Chöre eine bunte Folge aus christlichen Liedern, Gospels, traditionellen afrikanischen Volksliedern und bewährten Pop-Klassikern zusammengestellt. Bestens in Klangfülle und -frische aufgestellt, ließ der große Chor keine Schwächen aufkommen und sorgte beim Publikum für unbeschwert hinreißenden Musikgenuss.

„Kumbayah“ ist für Chöre ein immer wieder dankbares Werk – auch die von Langelahn einstudierte Singgemeinschaft konnte dabei herzlichen Wohlklang und Lebendigkeit einbringen, was den Choristen einmal mehr tosenden Applaus einbrachte. Wunderbare Abwechslung boten einige Solointerpretationen einzelner Choristen. Matthias Wrampelmeier, Christa Kreuzburg, Bettina Röwekamp und Erwin Heuermann-Ziemert fanden mit ihrem Gesang den direkten Weg in die Herzen der Zuschauer.

Musikalische Unterstützung gab es von Christina Roloff mit der Querflöte sowie Ute Hehemann auf der Trommel. Mit einem „Morning has broken“ und „The Gospel Train“ wollten sich die Sängerinnen und Sänger eigentlich von ihrem Publikum verabschieden. Doch daran war nicht zu denken. Donnernder Applaus, stehende Ovationen und begeisterte Zugaberufe ließen den Chor nicht von der Bühne gehen. Mit „Hym“ und „Gott segne dich“ sagten die Choristen Dankeschön für großen, nicht enden wollenden Beifall. Selbst, als der Chor lange die Bühne verlassen hatte, standen die begeisterten Konzertbesucher klatschend im Kirchenschiff und Hendrik Langelahn stimmte mit ihnen Leonard Cohens Klassiker „Hallelujah“ an. Dass die Spendenkörbchen zu Gunsten der Hospizarbeit der Kirche am Ende gerne und reichlich gefüllt wurden, versteht sich von selbst.