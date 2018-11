Beeindruckende Technik hievt Boote aus dem Wasser

Die „Neptun 22“ hängt sicher am Haken und wird in Richtung Trailer gehievt.

Lembruch - Der Segler-Club Dümmer aus Lembruch stand nach eigener Aussage in der letzten Woche vor einer großen Herausforderung. Der historisch niedrige Wasserstand des Sees, etwa 52 Zentimeter unter dem normalen Wasserstand, machte es unmöglich, die Schiffe mit einem Tiefgang von mehr als 40 Zentimetern in die Kranbox zu manövrieren. Mehrere Schiffe lagen mit ihrem Kiel bereits im Schlamm des Hafenbeckens fest. Gemäß den Vorschriften des Landes Niedersachsen als Eigentümer des Sees, müssen aus Gründen des Naturschutzes die Schiffe jedoch bis zum 31. Oktober aus dem Wasser sein. Nun waren Lösungen und gute Ideen gefragt.

Ein Mitglied des Vorstandes des Segelclubs mit Wohnsitz in Halle ist mit diesem Problem an das Haller Stahl- und Metallbauunternehmen F. + H. Schäper herangetreten. Franz Schäper, einer der Geschäftsführer, sagte daraufhin: „Dann muss ich wohl mal mit unserem Mobilkran zum Dümmer kommen.“ Gesagt getan, stand der Mobilkran auf dem Hafengelände des Segelclubs, um zunächst vier Schiffe aus dem Wasser zu heben. Auf Grund des zum Teil nicht unerheblichen Gewichtes der Schiffe, mussten diese von den Eignern zumindest in die Nähe eines möglichen und sicheren Standplatzes des Mobilkranes gebracht werden.

Jens Dannhus von der ortsansässigen Werft Fricke & Dannhus sorgte dafür, dass die Hebegurte richtig und sicher angeschlagen wurden. Die Schiffe haben immerhin ein Gewicht zwischen 1 000 und 2 000 Kilogramm. Franz Schäper positionierte zwischenzeitlich den Mobilkran in eine günstige und sichere Position, montierte die Stützbeinunterlagen und legte die Lastverteilerplatten aus. Das im Ladekran integrierte Standsicherheitssystem sorgt zudem für ein sicheres kranen.

Der Knickarmkran „Palfinger PK 34002 SH“ verfügt über eine maximale Hubkraft von zehn Tonnen, hat eine maximale Reichweite von 23 Metern und ist auf einem Zugfahrzeug MAN TGS 18.360 montiert. Durch den Allradantrieb konnte sich das Fahrzeug auch im Hafengelände sicher und problemlos bewegen.

Mit gespannten und skeptischen Blicken wurde das erste Schiff langsam aus dem Wasser gehoben. Der technisch hochwertig ausgerüstete Ladekran mit Seilwindenbetrieb und Lastbegrenzungssystem wurde vom Eigentümer Franz Schäper mittels Funkfernsteuerung millimeterweise gesteuert.

Dann Erleichterung – das erste Schiff liegt sicher im Trailer. Mit schon ein wenig Routine konnte nun aus der gleichen Position des Mobilkranes ein weiteres Schiff aus dem Wasser geholt werden.

Dann wurde der Mobilkran in eine neue Position gefahren, um das nächste Schiff, eine etwa 1,2 Tonnen schwere Neptun 22, aus dem Wasser zu holen. Auch dieses Manöver funktionierte einwandfrei.

Die besondere Herausforderung lag im vierten Schiff, einer Hai 760. Das etwa zwei Tonnen schwere Schiff lag zwar besonders günstig, aber aufgrund des Gewichtes musste jedoch der Fly-Jib des Mobilkranes, eine Art zusätzlicher Ausleger, demontiert werden. Aber auch das war ob der beeindruckenden Technik des Mobilkranes in wenigen Minuten erledigt. Als das Schiff dann sicher am Haken hing, ging ein Aufatmen durch alle Beteiligten.

Die Eigner der Schiffe, der Bootsbaumeister Jens Dannhus, der Kranführer und Eigentümer Franz Schäper und natürlich der Vorstand des Segler-Clubs Dümmer, vertreten durch Werner Schäper, waren auf Grund der hervorragend gelungenen Aktion sichtlich zufrieden. Bei frischem Kaffee und leckerem Käsekuchen wurde in der Clubgastronomie die erfolgreiche Aktion gewürdigt.