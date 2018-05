Baurecht ohne Absicht missachtet

Lembruch - „Es war uns leider nicht bekannt, dass wir den Grund, auf dem wir ein Gebäude errichten wollen, nicht vorbereiten dürfen“, erläuterte Erik Winther, Geschäftsführer der Wald und Welle GmbH, gestern auf Nachfrage bezüglich der vom Landkreis Diepholz eingeleiteten Untersuchung zu unerlaubten Arbeiten im Marissa-Park in Lembruch. Laut Kreisrat Jens-Hermann Kleine wurden dort vorbereitende Arbeiten für ein Gebäude ausgeführt, für das die Baugenehmigung noch nicht erteilt ist (wir berichteten).

Wie Winther berichtet, hat sein Unternehmen auf dem Gelände bereits diverse Arbeiten in Angriff genommen, für die auch Genehmigungen vorliegen. So seien ein altes Gebäude abgerissen und archäologische Voruntersuchungen ausgeführt worden. Außerdem habe man in Abstimmung mit der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde Kanalisationsarbeiten geplant und verlege derzeit Schmutzwasserleitungen. In einem Bereich des Geländes sei zudem Mutterboden entnommen und durch etwa 1 000 Kubikmeter Sand ersetzt worden. Auf einem Teil dieses Bereichs soll laut Winther das erste Gebäude entstehen, für das dem Landkreis der Bauantrag bereits vorliegt. Und genau dort hätten noch keine Arbeiten stattfinden dürfen, wie Winther erläutert. Das habe man aber nicht gewusst. „Wir sparen dadurch vielleicht eine Woche. Die Arbeiten könnte man mit einem Bagger in wenigen Stunden wieder rückgängig machen“, möchte er Vermutungen vorbeugen, das Unternehmen habe wissentlich gegen Baurecht verstoßen, um sich einen zeitlichen Vorteil zu verschaffen.

Bevor die ersten Gebäude auf dem Gelände entstehen können, steht allerdings noch die Verabschiedung eines des Bebauungsplans durch den Lembrucher Ortsrat an. Der Beschluss soll in der Sitzung am Montag, 4. Juni, ab 19 Uhr im Schützenhaus gefasst werden. J mer