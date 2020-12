Mutwillige Fällung am Moordamm verursacht Feuerwehreinsatz in Brockum

Baum versperrt Fahrbahn

+ © Schütz Ein mutwillig gefällter Baum versperrte die Straße Moordamm in Brockum. © Schütz

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Edgar Haab schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Brockum – „Baum auf Fahrbahn“ lautete die Einsatzmeldung am Donnerstag in Brockum. Ein Baum versperrte gegen 10.30 Uhr die Fahrbahn am Moordamm.