BASF-Mitarbeitende erfüllen Weihnachtswünsche

Vorweihnachtliche Überraschung in der Tagespflege Schäperhaus: BASF-Vertreter überbrachten die Geschenke der Mitarbeitenden. © BASF Polyurethanes

Mehr als 250 Beschäftigte von BASF Polyurethanes in Lemförde haben im Rahmen einer Wunschbaum-Aktion Jugendlichen und Senioren in fünf sozialen Einrichtungen der Region privat eine vorweihnachtliche Freude bereitet.

Lemförde – Es ist erst das zweite Mal – doch der Termin gehört schon zu den schönsten des Jahres bei der BASF Polyurethanes in Lemförde: Nach der Premiere der Wohltätigkeitsaktion „Weihnachts-Wunschbaum für Jung und Alt“ im Vorjahr erfüllten Mitarbeitende jetzt wieder Weihnachtswünsche in sozialen Einrichtungen der Region und bereiteten Menschen eine Freude.

Wie das Unternehmen mitteilt, beschenkten mehr als 250 Mitarbeitende Menschen in den Institutionen OLE (Orientierung, Leben, Entwicklung), ATV Senioren-Residenz, Seniorenhaus Waldblick, Diakonissen Mutterhaus Altvandsburg und Tagespflege Schäperhaus. Die Herzenswünsche der Jugendlichen und der Bewohner der Seniorenheime waren im Vorfeld anonym eingesammelt worden. Auf dem Wunschzettel konnten Gegenstände notiert werden, aber auch ein ideeller Wunsch, etwa die Begleitung zu einer Veranstaltung. In der BASF-Kantine wurde der Weihnachtsbaum mit diesen Wunschzetteln geschmückt. Die Mitarbeitenden suchten sich eine Karte aus und erfüllten privat den Wunsch.

Mit etlichen Kartons und bunten Taschen machten sich jetzt BASF-Geschäftsführer Simon Wassmer, Personalleiterin Barbara Baron sowie Miriam Portmann und Christian Bäcker vom Team you@BASF auf in die Einrichtungen. Überall habe es große Freude über das Engagement der Belegschaft gegeben. „Wir freuen uns sehr, dass wieder so viele schöne Geschenke dabei sind. Wir haben oft über diese Aktion gesprochen und sind begeistert“, zitiert das Unternehmen die Beschenkten. Von der Tagespflege Schäperhaus gab es als Dank sogar einen Korb mit Süßigkeiten „für ihre Leute im Unternehmen, sie haben mit ihrer tollen Aktion allen Tagesgästen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert“. Die Wünsche waren wieder sehr vielfältig und reichten vom Kaffeetrinken am Dümmer bis zum Lego-Bausatz.

Für Wassmer und Baron war es der zweite Einsatz als Weihnachtsmann-Double. „Die strahlenden Gesichter zu sehen, die Dankbarkeit und Freude zu erleben, das hinterlässt einen tief bewegt.“ Beide sind beeindruckt vom Engagement der Mitarbeiter. „Dafür sagen wir ganz herzlichen Dank, das ist wirklich imponierend.“