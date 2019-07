Bahnhofsumfeld wird umgestaltet

Die Planungen für das Bahnhofsumfeld in Lemförde sehen deutlich mehr Stellplätze als bisher vor. Grafik: Stationova

Lemförde - Von Melanie Russ. Auf dem Zettel hatte der Flecken Lemförde die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes schon lange. 2011 wurde ein Konzept erstellt, dessen Umsetzung aber immer wieder zurückgestellt wurde, weil andere Dinge drängender waren. Nach Abschluss der Ortskernsanierung und mit Blick auf den von der Deutschen Bahn für 2022 geplanten barrierefreien Ausbau der Bahnanlagen hat der Flecken die Planungen wieder aufgenommen.

Etwa zeitgleich mit den Anlagen soll auch das Umfeld umgestaltet und die Parkplatzsituation verbessert werden. Die Kosten dafür veranschlagt die Verwaltung mit etwa 1,85 Millionen Euro. Davon können voraussichtlich etwa 1,5 Millionen Euro über Zuschüsse gedeckt werden, der Flecken selbst müsste etwa 354000 Euro tragen. Bei den Zahlen handelt es sich allerdings um Schätzungen, die zum Baubeginn etwas höher liegen könnten.

Da die Planungen von 2011 den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden, hat das Planungsbüro Stationova aus Berlin ein neues Konzept erarbeitet, das Planer Marko Sturm am Donnerstagabend den Mitgliedern des Fleckensrates und des Stemshorner Rates in einer gemeinsamen Sitzung erläuterte. Stemshorn ist beteiligt, weil sich ein Teil des Bahnhofsumfelds auf dortigem Gebiet befindet, Kosten entstehen der Gemeinde aber nicht.

Zunächst stellte Sturm dar, wo Handlungsbedarf besteht. Die 65 Stellplätze sind gut ausgelastet und müssen erweitert werden, die Bushaltestelle ist nicht barrierefrei und aufgrund von Bäumen vom Bahnsteig aus nicht sichtbar. Auswärtige müssten sie dadurch bei ihrer Ankunft erst suchen, so Sturm. Die Fahrradständer sind nicht überdacht und eignen sich, da Felgenständer, nicht zum sicheren Abschließen eines Fahrrads.

Die Planungen sehen etwa 170 Autostellplätze mit einer Breite von 2,50 Meter vor. Hinzu kommen 130 überdachte Fahrradstellplätze, die frei zugänglich sind, und 90 Stellplätze in Sammelschließanlagen, die die aktuellen „Fahrradgaragen“ ersetzen. Im Randbereich sind zwei Stellplätze für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Darüber hinaus soll eine Doppel-Bushaltestelle errichtet werden, sodass zwei Busse parallel halten können. Die Busse sollen – ebenso wie Taxis – von der Kreuzung Bahnhofstraße/Alter Bahndamm in einer Schleife außen um die Autostellplätze herumgeführt werden. Die Passagiere können in der Nähe des Bahnhofsgebäudes aus- und einsteigen. Um vom Bahnsteig bis zum Vorplatz eine möglichst ebene Fläche zu bekommen, soll der Parkplatzbereich angehoben werden.

Details wie die Beschaffenheit des Untergrunds der Stellplätze oder die Beleuchtung sind in der derzeitigen Planung noch nicht geregelt. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist das Bahnhofsgebäude, da es zum Teil noch von der Deutschen Bahn genutzt wird. Über die künftige Nutzung soll erst entschieden werden, wenn die DB ihre Modernisierung abgeschlossen hat. Das Stemshorner Ratsmitglied Michael Seel hatte nach Möglichkeiten gefragt, das Gebäude mit Leben zu füllen. Werde es genutzt, gehe wahrscheinlich auch der Vandalismus zurück.

Gitta Egbers kritisierte, dass die vorhandenen Bäume abgeholzt und durch Neuanpflanzungen ersetzt werden sollen. „Es wird immer so gemacht. Große Bäumen kommen weg, und es werden kleine gepflanzt, die erst in 40 Jahren wieder so groß sind“, beklagte sie und plädierte dafür, möglichst viel vom alten Bestand zu erhalten. „Das werden wir nicht hinbekommen“, entgegnete Fachdienstleiter Gerd-Dieter Bühning und wies darauf hin, dass die Gemeinde auch größere Bäume pflanzen könne. Die seien dann eben teurer.

Der Stemshorner Rat segnete das Vorhaben einstimmig ab, der Fleckensrat beschloss ebenfalls einstimmig Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes in Lemförde fortzusetzen und einen Förderantrag bei der Landesnahverkehrsgesellschaft zu stellen.