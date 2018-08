Lembruch - Der „Super-Sommmer“ bringt nicht nur Einbußen bei der Ernte, Wassermangel und Waldbrandgefahr mit sich, auch das Baden kann durch Blaualgen zur Gefahr für den Menschen werden. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind von erhöhtem Blaualgenvorkommen im Landkreis derzeit auch zwei Badestellen am Dümmer in Lembruch betroffen.

Eine im Bereich der Birkenallee, die andere an der Seestraße. Das Gesundheitsamt überprüft in regelmäßigen Abständen das Wasser auf Cyanobakterien, im Volksmund als Blaualgen bekannt, da sie bläulich an der Wasseroberfläche schimmern, wie Dorit Döpke, Mitarbeiterin der IWW Nord im Bereich Wasserhygiene stellvertretend für das Gesundheitsamt mitteilt. Bei der letzten Messung stellten die Biologen größere Mengen an Toxinen in den Algen fest. Zunächst wiesen Warnschilder darauf hin. Da die Pflanzen sich jedoch rapide vermehrten, hat das Amt jetzt an den betroffenen Stellen das Baden verboten, um Gesundheitsschädigungen vorzubeugen. Bei bloßem äußerlichen Kontakt kann es zu Hautreizungen kommen. „Bei oraler Aufnahme sind schlimmere Folgen denkbar.“ Abhängig von der Konzentration etwa Durchfall, Erbrechen, Übelkeit und Schwindel.

Das Verbot soll, wie Döpke betont, in erster Linie Kleinkinder schützen, die im Wasser planschen, sich die Finger in den Mund stecken und somit einem höheren Gefährdungspotenzial ausgesetzt sind.

Segeln und Bootfahren bleibt erlaubt. Dabei sei man in der Regel draußen auf dem Gewässer, die Algen sammeln sich jedoch eher am Ufer.

Ein Badeverbot sprach das Gesundheitsamt zum letzten Mal im Jahr 2013 aus. Witterung, Hitze und Sonneneinstrahlungen führen dazu, dass die Bakterien sich in diesem Jahr wieder stärker vermehren, meint Döpke. Dagegen könne man zwar nichts tun, in der Regel halte dieser Zustand jedoch nicht lange an, könne sich sogar täglich ändern, daher werde das Wasser auch täglich kontrolliert. Infos zum Zustand der Gewässer im Landkreis gibt es im Internet. - sil

https://bit.ly/2uHvBim