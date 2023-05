27 Menschen evakuiert: Auto brennt in Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses

Teilen

Ein Brand in einer Tiefgarage rief eine Vielzahl von Rettungskräften in die Große Straße in Lembruch. © Seeker/Feuerwehr

Großaufgebot an Rettungskräften in Lembruch: Ein Auto ist in der Nacht zu Montag in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Lembruch in Brand geraten. 27 Bewohner wurden evakuiert, verletzt wurde niemand. Schaden: rund 80.000 Euro.

Lembruch – 27 Menschen mussten in der Nacht zu Montag aus einem Mehrparteienhaus an der Großen Straße in Lembruch evakuiert werden, nachdem ein Fahrzeug in der Tiefgarage in Brand geraten war. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Aufgrund der zahlreichen Bewohner und der zunächst unklaren Lage vor Ort – gemeldet worden war ein Gebäudebrand mit Gefahr für Menschenleben – wurden gegen 4 Uhr die Ortsfeuerwehren aus Lembruch, Hüde, Marl, die Drehleitereinheit aus Diepholz, der Einsatzleitwagen der Gemeindefeuerwehr, fünf Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie zahlreiche Kräfte der Polizei zu dem Mehrparteienhaus gerufen. Wie Feuerwehr-Pressesprecher Michael Schütz mitteilt, stellten die zuerst eingetroffenen Feuerwehrkräfte fest, dass ein brennender Pkw in einer Tiefgarage Ursache der starken Rauchentwicklung war. Es gelang der Feuerwehr gelang, den Wagen zügig zu löschen und die Gefahr zu bannen. Durch die Brandeinwirkung wurden zwei weitere Fahrzeuge in der Garage beschädigt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf circa 80.000 Euro.