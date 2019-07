Ausbau pünktlich

Vergabe der Breitband-Baulose naht

+ Die Informationsveranstaltungen füllen im gesamten Landkreis über Wochen große Hallen. Foto: SCheland

Landkreis Diepholz – Wann kommt das schnelle Internet? Seit Monaten wird im Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau geworben. Am 1. August soll es losgehen, so der Plan. Doch größere Bauvorhaben haben häufig den Ruf, unpünktlich zu sein und an ständig nach oben korrigierten Kosten zu leiden.