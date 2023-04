Ausbau der Sonnenstraße in Brockum geplant

+ © Russ Die Sonnenstraße in Brockum soll zwischen „Zur Sette“ und Rahdener Straße ausgebaut werden. © Russ

Der Brockumer Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2023 beschlossen. Unter anderem sind 120.000 Euro für den Ausbau eines Teilstücks der Sonnenstraße vorgesehen. Außerdem möchte ein Investor das Mobilfunknetz durch einen weiteren Funkmast verbessern.

Brockum – Der Ausbau der Sonnenstraße zwischen „Zur Sette“ und Rahdener Straße (120.000 Euro) und des Marktgeländes (65.000 Euro) sind die beiden größten Einzelinvestitionen im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Brockum, den der Rat am Mittwochabend einstimmig beschloss. Außerdem sind für den Ausbau des Fuhrenwegs (Gesamtkosten 80.000 Euro) die ersten 30.000 Euro eingeplant und 100.000 Euro für Grunderwerb reserviert. Insgesamt stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 1,86 Millionen Euro an. Bei Erträgen von 1,76 Millionen Euro bleibt ein leichtes Defizit von 98.000 Euro. Das kann allerdings problemlos aus der durch Überschüsse aus den Vorjahren mit 950.300 Euro gefüllten Rücklage ausgeglichen werden.

Bei den Erträgen entfallen 1,28 Millionen Euro auf Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die größten Posten sind dabei der Einkommensteueranteil mit 644.000 Euro und die Gewerbesteuer (390.000 Euro). Die Entgelte in Höhe von 353.700 Euro entfallen im Wesentlichen auf Eintrittsgelder und Standgebühren des Brockumer Großmarktes.

Auf der Ausgabenseite sind die Transferaufwendungen der größte Brocken. So muss die Gemeinde von ihren Steuereinnahmen als Umlage 716.900 Euro an die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ und 461.600 Euro an den Landkreis Diepholz weitergeben. 353.700 Euro werden im Wesentlichen für die Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung sowie den Brockumer Großmarkt veranschlagt. Der Anteil des Marktes beträgt hierbei 167.000 Euro.

Auf dem Sparbuch hat die Gemeinde Brockum zu Jahresbeginn ein Guthaben von 1,36 Millionen Euro, das zum Jahresende voraussichtlich um 300.000 Euro schrumpfen wird. Rüdiger Plöger, der den Haushaltsplan aufgestellt hatte, sprach in diesem Zusammenhang von einer beachtlichen Liquidität für eine Gemeinde der Größe Brockums. Dem Guthaben stehen überschaubare 55.000 Euro Schulden gegenüber, die zum Jahresende auf 47.500 Euro schrumpfen werden. Erfreuliche Nachricht für Grundstückseigentümer: Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B (jeweils 400 Prozent) sowie die Gewerbesteuer (415 Prozent) bleiben unverändert.

Ebenfalls einstimmig beschloss der Rat, die Ingenieurplanung Wallenhorst mit der Erarbeitung einer Gestaltungssatzung für die Ortslage von Brockum zu beauftragen. Mit dieser örtlichen Bauvorschrift soll insbesondere die Gestaltung der Dächer und Fassaden so geregelt werden, dass das dörfliche Erscheinungsbild erhalten bleibt. Denn per Gesetz haben Bauherren bei der Gestaltung ihrer Gebäude relativ freie Hand.

Die Firma MD7 möchte in Brockum einen Funkmast zur Verbesserung des dortigen Mobilfunknetzes errichten. Nach Rücksprache mit der Firma Westwind über deren Planungen zur Errichtung eines weiteren Windparks und zu möglichen Standortkonflikten hat der Rat entschieden, dem Unternehmen MD7 eine gemeindeeigene Fläche östlich der Kreisstraße „Zur Sette“ im Bereich des Rohlingwegs zur Verfügung zu stellen. Über die Konditionen für die Bereitstellung ist noch zu verhandeln.

Bezüglich des laufenden Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen berichtete Gemeindedirektor Lars Mentrup, dass inzwischen das Ergebnis der Brut- und Rastvogeluntersuchung vorliegt. Es werde derzeit ausgewertet. Die Vorstellung der für Windenergieanlagen geeigneten Flächen soll noch vor den Sommerferien im Rahmen einer öffentlichen Sitzung erfolgen. Bis zum ursprünglich geplanten Termin am 1. Juni (Sitzung des Umwelt- Bau- und Feuerwehrausschusses der Samtgemeinde) wird der Planentwurf aber wohl nicht fertig werden.