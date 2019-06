Aufbruch in ein spannendes Land: ein Freiwilligenjahr in Israel

Nele-Marie Hagen ist schon gespannt darauf, was sie in ihrem Freiwilligenjahr in Israel erwartet.

Hüde - Für Nele-Marie Hagen aus Hüde ist es aktuell eine spannende Zeit, geprägt von Erwartung und Vorfreude. Ihr Abitur hofft sie, in Kürze in der Tasche zu haben, ab Ende August wird die 18-Jährige über den Internationalen christlichen Jugendaustausch (ICJA) einen zwölfmonatigen Freiwilligendienst in Israel leisten. Warum sie sich für ein Auslandsjahr entschieden hat und warum ihre Wahl auf Israel fiel, erklärt sie im Interview.

Was hat Sie bewogen, nach Ihrem Abitur ein Jahr im Ausland zu verbringen?

Es war schon immer mein Wunsch, vor dem Studium ins Ausland zu gehen. Zunächst dachte ich an Australien oder Neuseeland, aber dort gehen so viele hin. Ich wollte etwas anderes machen und bin dann auf Israel gekommen.

Warum gerade Israel?

Ich möchte evangelische Theologie studieren, und da bietet es sich natürlich an, das Land kennenzulernen, in dem die Religion ihren Ursprung hat.

Ihr Abitur machen Sie gerade am Wirtschaftsgymnasium Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz. Ein Theologiestudium ist da nicht unbedingt naheliegend ...

Ich habe festgestellt, dass Wirtschaft nicht das Richtige für mich ist. Im letzten halben Jahr hat sich herauskristallisiert, dass ich Theologie studieren möchte.

Wo werden Sie in Israel leben und was werden Sie dort machen?

Ich werde in Tel Aviv-Jaffa mit acht weiteren Freiwilligen eine Unterkunft teilen. In welchem Projekt ich meinen Freiwilligendienst leisten werde, weiß ich noch nicht. Das wird erst kurz vor meiner Abreise entschieden. Es wird aber ein Projekt mit Jugendlichen oder Menschen mit Behinderung sein.

Ist die Vorfreude schon groß?

Ja, auf jeden Fall. Je näher die Abreise rückt, desto aufgeregter werde ich. Es ist ein komisches Gefühl, weil ich keine große Vorstellung davon habe, was mich in Israel erwartet. In der zehnten Klasse habe ich ein halbes Jahr in Amerika verbracht. Mit dem Land konnte ich vorher mehr verbinden, weil es auch in den Medien so präsent ist.

Wenn in den Nachrichten von Israel die Rede ist, dann geht es sehr oft um Unruhen oder Anschläge. Haben Sie vor diesem Hintergrund Bedenken wegen Ihrer Sicherheit?

Nein, Angst habe ich überhaupt nicht. Ich bin einfach gespannt auf das, was auf mich zukommt. Ich bin auch regelmäßig mit dem ICJA in Kontakt. Und die Jugendlichen, die aktuell über die Organisation in Israel sind, berichten auch, dass es dort nicht gefährlich ist.

Sie suchen derzeit noch Sponsoren, die Ihren Freiwilligendienst mitfinanzieren. Warum das?

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst übernimmt einen großen Teil der Kosten, aber damit möglichst viele Jugendliche unterstützt werden können, müssen die Freiwilligen selbst auch einen Beitrag leisten. Ziel ist es, einen Betrag von 3 600 Euro und die Reisekosten selbst zu decken. Ziel ist es auch, das Geld selbst zu organisieren und es sich nicht einfach von den Eltern geben zu lassen. Das war am Anfang nicht leicht für mich, aber ich glaube, dass ich viel dabei gelernt habe. Es ist mir sehr wichtig, dass ich selbst auch einen Beitrag zu den Kosten leiste.