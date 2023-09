Auf Zeitreise mit der „Langen Grete“ - die Archäologischen Wochen am Dümmer-Museum

Die „Lange Grete“ war die Attraktion der Archäologischen Wochen am Dümmer-Museum. © Brauns-Bömermann

Sie heißt „Lange Grete“ und ist die Attraktion bei den Archäologischen Wochen im Dümmer-Museum. Schulklassen durften den Einbaum auf dem Entenfang ausprobieren – eingeplantes Untergehen inklusive. Die „Lange Grete“ ist für die Schüler Teil einer Zeitreise zurück in die Steinzeit.

Lembruch – Sie heißt „Lange Grete“, ist ein Einbaum und trägt locker acht Kinder. Seit Montag schippert die „Lange Grete“ schon über den Entenfang am Dümmer-Museum – und manchmal kentert sie auch. Alles gewollt, denn es ging für drei Naturparkschulen aus den Landkreisen Diepholz und Vechta darum, das Leben der Menschen in der Steinzeit nachempfinden zu können. Und damals war – wie man sich denken kann – längst nicht alles perfekt.

Die Schüler waren trotzdem perplex, als „Grete“ einfach unter ihnen versank. Damit hatten sie nicht gerechnet. Dass sie umkippt ja, dass sie selbst dabei ins Wasser platschen auch. Aber einfach weg? Auf den Grund? „Rettet die Grete“, lautete deshalb der Appell von Dr. Hans Joachim Behnke (Leiter des Archäotechnischen Zentrums Welzow) nach der Havarie. Er ist einer von zwei Betreuern, die den Schülern „Steinzeit zum Anfassen“ bieten. Mit viel Spaß. Denn die letzte Gruppe der Klasse 5b der Realschule Diepholz hatte extra Badehose und Bikini mitgebracht, um mit der „Langen Grete“ untergehen zu können.

Die 23 Schüler der 5b, betreut durch Klassenlehrer Daniel Püth, Praktikantin Michelle Reuter und Jana von Zengen als Patin aus der Klasse 10, erlebten einen unvergesslichen Schul-Vormittag am Dümmer-Museum. Das Programm steigerte sich von Stunde zu Stunde: Was mit einem von Behnke präsentierten Quiz zu 100 Teilen aus der Steinzeit begann, schaukelte sich im Zelt von Archäotechniker Thorsten Helmerking (Barnstorf und Hamburg) zu einer Mischung aus Praxistipps aus dem steinzeitlichen Alltag mit Sprache aus der Shakespeare-Zeit hoch.

Es wurde auch der Frage nachgegangen: „Bist Du Mensch oder Tier“? Die Antwort lieferte das Feuer. Wenn es nach Reibung und langsamem Pusten in der mit Sägespänen gefüllten Muschel loderte, hieß es: „Willkommen als Mensch!“ Dass Helmerking so mit den Kindern performed, liegt daran, dass er Regisseur bei der DSV (Deutsche Schauspiel Vereinigung) in Hamburg ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Eines galt damals und gilt auch heute noch: Wenn das Boot sinkt, wird's nass. © Brauns-Bömermann

Er traute den Schüler viel zu, ermutigte die Vorsichtigen und bremste die Voreiligen. Mit ihm kochten die Schüler Eier im mit Fell ausgeschlagenen Erdloch zwischen erhitzten Steinen. Oder sie zogen Aalhäute lang, die trotz der Beanspruchung nicht barsten. Am Rande: Die Aalhäute hängen schon seit drei Jahren für eine Langzeitstudie im Museum. In Berlin werden einige sogar im Materialprüflabor im Rahmen einer Masterarbeit getestet. „Ich kam auf die Aalhäute, als wir das Steinzeithaus bauten“, erklärt Helmerking: „Mein Opa hat mir erzählt, dass früher Dreschflegel in der Art verbunden wurden. Denn die Haut hielt ewig.“

Für die Schüler ging es auch durch die Ausstellung mit Originalfundstücken im Dümmer-Museum, sie erfuhren Details von Behnke zur Jagd, dem Fischfang und dem Bauen mit Materialien aus der Umgebung. Handys durften zu Hause bleiben. „Die fallen eh sonst ins Wasser“, hieß es in der Einladung.

Die Archäologischen Wochen hatte die ehemalige Museumsleiterin Sabine Hacke initiiert, über die Jahre wurden sie zu einer Erfolgsgeschichte. Sie tragen zur Stärkung des außerschulischen Lernorts direkt am See bei. „Am Montag ging es los. Ich war selbst sehr gespannt“, betont die neue Leiterin Karin Brinkmann.

Wie wurde in der Steinzeit Feuer gemacht? Thorsten Helmerking zeigt es den Schülern aus Diepholz. © Brauns-Bömermann

Das Museum ist innen und außen zu einem Erlebnisort geworden. Das steinzeitliche Haus mit Lehmofen, der Staket-Zaun, ein hölzerner Steg – und jetzt auch noch die „Lange Grete“, der Einbaum. Erst am Montag hatte die erste Schulklasse (neben der Realschule Diepholz nutzten auch die Grundschule Sierhausen und die Stemweder-Berg-Schule die Archäologische Wochen des Dümmer-Museums) das Holzlangboot gehoben. „Im Winter liegt die Lange Grete zum Wässern, sprich Abdichten, im Wasser, damit sie im Sommer schwimmt“, erklärt Helmerking die Methode.