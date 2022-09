Dorferneuerung: Lembruch auf der Suche nach der inneren Mitte

Von: Melanie Russ

Beim Themenabend zur Dorfmitte Lembruchs diskutierten die Teilnehmer in vier Gruppen anhand einer Karte über den möglichen Standort und die Anforderungen an einen Dorfplatz. © Russ

Beim Themenabend zur Dorferneuerung in Lembruch diskutierten 31 Teilnehmer intensiv darüber, wo sie einen neuen Dorfplatz sehen und was dieser Dorfplatz bieten soll.

Lembruch – Wo ist sie denn nun – die Dorfmitte Lembruchs? Eine eindeutige Antwort fanden die 31 Teilnehmer des Themenabends zur Dorferneuerung in Lembruch, bei der eben diese Frage im Mittelpunkt stand, nicht. Aber sie kamen ihr etwas näher. In vier Gruppen diskutierten sie am Mittwochabend im Rittersaal in Lemförde intensiv über die Umgestaltung des Ortskerns. Dabei ging es nicht allein um die Verortung, sondern – eng verbunden damit – auch darum, was die Lembrucher eigentlich von einer Dorfmitte, einem Dorfplatz erwarten.

Er soll ein Treffpunkt sein, ein Ort zum Verweilen, Entspannen und auch Feiern, darin waren sich die Teilnehmer einig. Aber soll er da entstehen, wo die Versorgung ist, oder da, wo es schön und relativ ruhig ist? Beides scheint in Lembruch schwer vereinbar. An der Großen Straße fielen zum Beispiel der Platz an der Tourist Information, die auf absehbare Zeit umziehen soll, und das Dreieck an der Abfahrt Alte Dorfstraße ins Auge. Doch die Ortsdurchfahrt trägt viel Schwerlastverkehr. Ruhiger wäre es an der Seestraße, an der sich viele Teilnehmer das Grundstück am Gemeindeparkplatz als Treffpunkt vorstellen könnten.

Digitale Pinnwand Auf der digitalen Pinnwand finden Interessierte alle Informationen rund um die Dorfentwicklung in Hüde, Lembruch, Marl und Stemshorn: Hintergründe, die Ergebnisse der bisherigen Dorfdialoge, Termine und Kontakte.

Bei dem, was ein Dorfplatz leisten sollte, gab es diverse Vorschläge. Sitzgelegenheiten sollte er natürlich bieten, ein Kiosk oder Lesecafé wären nicht schlecht, eventuell auch ein Grillplatz. Eine Gruppe regte eine feste Wasser- und Stromversorgung für kleine Veranstaltungen auf dem Dorfplatz an. Große Veranstaltungen, die mit einem hohen Geräuschpegel einhergehen, sind nach Ansicht der Workshop-Teilnehmer etwas außerhalb am Sportplatz besser aufgehoben.

Bei der Frage, für wen der Dorfplatz gedacht ist, sprachen sich einige für einen Ort primär für die Einheimischen aus, andere wollen ausdrücklich niemanden ausschließen.

Unabhängig vom Dorfplatz plädierten die Gruppen dafür, Große Straße und Seestraße unter anderem durch Begrünung aufzuwerten. Darüber hinaus beleuchteten sie die Frage, was im Ort fehlt. Grundsätzlich, so waren sie sich einig, ist die Versorgung in Lembruch gewährleistet, trotzdem gibt es Wünsche: Ein Allgemeinmediziner wäre schön, ein Wochenmarkt mit regionalen Produkten, eine Kneipe, die auch dann noch geöffnet ist, wenn Restaurants schließen.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Astrid Vieth vom Planungsbüro IPW, das die Dorferneuerung fachlich begleitet, und Rainer Grabis von der Lemförder Verwaltung. „Es sind auch viele junge Leute dabei, die zu den Dorfdialogen nicht kommen“, freute sich Grabis über die recht gute Beteiligung und hoffte, dass einige von ihnen auch beim nächsten Treffen dabei sind. Weiter geht’s in Lembruch am Mittwoch, 26. Oktober, ab 18.30 Uhr mit einem Dorfdialog, zu dem alle Einwohner willkommen sind. Der Ort steht noch nicht fest und wird rechtzeitig bekannt gegeben.