„Auch wenn man wenig drückt, kommt Schönes dabei raus“

Lemförde - Von Horst Benker. „Auch wenn man wenig drückt, kommt sehr viel Schönes dabei raus“, schmunzelt Julian Kleibs. Der 16-jährige Schüler aus Stemshorn spricht vom Orgelspiel. Und das hat ihn vor etwa drei Jahren „gepackt“, nachdem er einen Schnupperkursus bei Meike Voss-Harzmeier aus Diepholz mitgemacht hatte. „Damit fing alles an“, erinnert sich der Jugendliche. Jetzt mündete der Unterricht in dem erfolgreichen Abschluss der D-Orgelprüfung für das kirchenmusikalische Nebenamt in Barnstorf. Mit ihm bestanden dort auch Josia Meyer (15) und Katharina Gerding (15) die Prüfung.

Abgenommen wurde diese im Beisein von Meike Voss-Harzmeier von Kirchenmusikdirektor Carsten Zündorf aus Osnabrück. Das Zeugnis stellte die Landeskirche Hannover aus: seine Note „gut“.

Geprüft wurde er in den Hauptfächern begleitendes Orgelspiel und selbstständiges Orgelspiel sowie allgemeine Musikpraxis und theoretische Kenntnisse. Zur Prüfung gehörte auch ein Vorsingen, der Prüfer gab Stücke vor, die er spielen musste, und er durfte selbst auch Lieder aussuchen.

Im theoretischen Teil musste er sein Wissen über Gottesdienste und Musikgeschichte nachweisen. In diesem Teil erreichte er die Höchste Punktzahl.

Musik als Ausgleich zur Schule

Julian Kleibs kann auf zehn Jahre Klavierunterricht und drei Jahre Trompete verweisen. Musik und Sport sind für ihn Ausgleich zur Schule. Er hat gerade den Abschluss an der Realschule in Diepholz hinter sich. Nach den Sommerferien wechselt er zum dortigen Gymnasium. „Ich möchte in drei Jahren mein Abitur machen und anschließend studieren. Mathematik und Chemie für das Lehramt“, verrät er. Musik soll weiterhin nebenbei zu seinem Leben gehören.

In zwei, drei Jahren möchte er auch noch die C-Orgelprüfung machen. „Ich muss erst in den Gottesdiensten Erfahrung sammeln“, sagt der 16-Jährige. Gelegenheit hat er dazu in den drei Kirchengemeinden am Dümmer sowie in Diepholz und Barnstorf.

Dort wird er vertretungsweise eingesetzt. „Ich schätze, dass ich durchschnittlich auf einen Gottesdienst im Monat kommen werde“, meint der Stemshorner.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Prüfung hatte er im Gottesdienst in der Kirche in Brockum.

Unterschiedliche Reaktionen

Die Reaktionen auf seinen erfolgreichen Abschluss an der Orgel seien unterschiedlich gewesen. Seine Mutter habe sich sehr gefreut. „Meine Klavierlehrerin war ganz aus dem Häuschen, denn die wusste davon nichts. Ich habe sie damit überrascht.“ Sein Mathelehrer, selbst D-geprüfter Posaunist, sei stolz auf ihn. Seine Mitschüler hätten eher „reserviert“ reagiert. Auf seine Einladung zu einem Vorspiel seien sie nicht eingegangen. Wahrscheinlich hätten sie für kirchliche Musik nichts übrig und seien lieber in den Urlaub geflogen. „Konfirmation und dann war’s das wohl“, vermutet Kleibs. Somit habe er nach der Prüfung eben „nur für Omi und Mutti“ an der Orgel in der Lemförder Kirche gespielt. Für Letztere hat er einen Schlüssel, sodass er sich quasi stets nach Lust und Laune an das Instrument setzen kann. In Aussicht hat er allerdings auch eine Hausorgel.

Die Instrumente in den Kirchen seien in etwa alle gleich ausgerichtet, dennoch müsse er sich auf jede neu einstellen. Die Lautstärke werde über die Register geregelt. Er spiele nach Noten, improvisiere nicht. Was er selber mache, sei die Harmonisierung der Lieder.

Zufällig trafen sich gestern Morgen der neue Pastor für die Kirchengemeinden Brockum und Burlage, Nico Lühmann, und Julian Kleibs, die sich bislang noch nicht kannten. Lühmann zeigte sich erfreut darüber, mit Julian Kleibs einen weiteren Kirchenmusiker in der Gemeinde zu haben, „da es davon nicht viele gibt“.