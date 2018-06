Anspruchsvoll Läufe für Windsurfer

Hüde - „Es war eine tolle Veranstaltung mit etwas weniger Wind als 2016, aber trotzdem perfekten Bedingungen für die Internationalen Deutschen Meisterschaften“, kommentierte Wettfahrtsleiter Thomas Michaelis von der Deutschen Windsurfing Vereinigung (DWSV) die Läufe am Dümmer laut Mitteilung des Windsurfing Clubs Dümmer (WSCD).

Die Internationale Deutsche Meisterschaft, die German Masters und der Norddeutsche Jugendcup waren demnach ein voller Erfolg und machten Lust auf mehr. Mehr als 40 Teilnehmer waren an der Surfeinsatzstelle in Hüde zu Gast, um sich in spannenden Wettfahrten zu messen.

Am Freitag wurden bereits drei Wettfahrten bei drehendem Wind ausgetragen. Aufgrund von Gewittern, die am Dümmer vorbeizogen, war sowohl die Kurslegung für die Regattaleitung als auch das „Lesen des Windes“ für die richtige Surftaktik eine knifflige Aufgabe.

Am nächsten Tag zeigte sich der Dümmer aber von seiner besten Seite. Der Wind frischte auf, sodass vier weitere Wettfahrten möglich waren. Die Dreieckskurse erstreckten sich vom Ost- bis zum Westufer des Sees und waren pro Wettfahrt zweimal zu umrunden.

Der Sonntag empfing die Surfer um 8.30 Uhr mit Nebel und Windstille. Sieben Wettfahrten waren bereits absolviert, und die Deutsche Meisterschaft war schon seit der dritten Wettfahrt gültig. Da bis 13 Uhr Starts möglich waren, hofften einige Teilnehmer auf eine letzte Wettfahrt, um ein oder zwei Platzierungen gutmachen zu können. Die startete um 11.30 Uhr.

Andre Hartung aus Großenbrode gewann auch diese Fahrt sicher und wurde somit Deutscher Meister. Den zweiten Platz belegte Johannes Gierke aus Berlin, auf Platz drei surfte im letzten Lauf Fabian Grundmann aus Kiel.

Für die Jugend des Windsurfing Clubs Dümmer sei der Beginn eines regattareichen Jahres extrem erfolgreich angelaufen, berichtet der WSCD. Jugendtrainer Jan Wöhning sei richtig stolz auf „seine Kids“. Die Nachwuchssurfer haben gezeigt, was sie im Trainingslager Anfang Mai gelernt haben und wie viel Potenzial in ihnen steckt. Bei der U 17 belegte Louisa Moldenhauer (WSCD) Platz eins vor Vinzenz Halbsguth. In der Alterklasse U 15 gewann Benedikt Breulman (WSCD) mit gerade einmal elf Jahren vor seinem Teamkollegen Nils Wenzel.