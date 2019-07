Ansichten aus der Dümmerregion

Gabriele Pütz und Manfred Lohse zeigen Auswahl ihrer Werke

+ © Russ Die beiden Brockumer Künstler Manfred Lohse und Gabriele Pütz zeigen während der 1050-Jahr-Feier eine Auswahl ihrer Werke im Gästehof. © Russ

Brockum - Mal etwas düster, meistens in freundlichen Farben, mal gegenständlich, mal abstrakt, aber in jedem Fall abwechslungsreich sind die Motive, die die Besucher zu sehen bekommen, wenn sie bei der 1050-Jahr-Feier der Gemeinde Brockum am Samstag, 31. August, auf der Deele des Gästehofs von Gabriele Pütz direkt an der Festmeile vorbeischauen. Die Malerin und Bildhauerin Pütz und der Brockumer Manfred Lohse stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Ausstellung, wählen die passenden Werke aus und bereiten die Deele vor.