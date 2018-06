Abenteuergolfplatz in Hüde: Anfang Juli soll gegolft werden

Hüde - Der Abenteuergolfplatz in Hüde nimmt langsam Formen an. Die Bahnen und Hindernisse sind angelegt, am Montag wurde mithilfe des Heimat- und Verschönerungsvereins eine Hecke angepflanzt.

In Kürze sollen der Rollrasen verlegt sowie Sponsoren-Segel und Bänke aufgestellt werden, wie Heike Hannker berichtet. Außerdem sollen hier und da kleine Wiesenblumenflächen als Futter für Bienen angelegt werden. Verwaltung und Betreiber streben nach einigen Verzögerungen die offizielle Eröffnung des Golfplatzes Anfang Juli an.

Etwas länger wird die Fertigstellung der dortigen Sanitäranlage dauern, die auch den Kassenbereich für den Abenteuergolfplatz beherbergen wird. Laut Matthias Wrampelmeier vom Lemförder Bauamt erfolgt derzeit der Innenausbau. Er hofft, dass die Arbeiten bis Mitte Juli abgeschlossen werden können. Danach soll die Sanierung der zweiten Anlage in der Nähe des Kinderspielplatzes in Hüde in Angriff genommen werden.

Fertig ist dagegen inzwischen die Anlage am Hafen Schlick in Lembruch. Die Sanierung der Anlage am Dümmer-Museum soll laut Wrampelmeier am Ende der Saison beginnen.

Der Neubau der Toilettenanlage am Abenteuergolfplatz kostet rund 131.000 Euro, die Sanierung der übrigen drei Anlage hat die Verwaltung mit etwa 190.000 Euro veranschlagt.

mer