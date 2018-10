Androhung von Gewalt nicht nachweisbar

36-Jährige freigesprochen

Diepholz/Lemförde - Weil sie einer anderen Frau Gewalt angedroht haben soll, musste sich eine 36-Jährige vor dem Amtsgericht Diepholz verantworten. Die inzwischen nach Düsseldorf gezogene Beschuldigte soll laut Anklage in der Mittagszeit des 12. November 2017 in Lemförde eine 34-Jährige während einer Auseinandersetzung mit den Worten, „ich schicke Dir jetzt ein paar Jungs, dann bist Du tot“, in Angst und Schrecken versetzt haben.