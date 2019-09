„Andere nennen es Chaos, wir Familie“

Lemförde – Lemförde hat seit gestern einen „wellcome“-Standort. Zur Eröffnung hatten Lothar Pannen, geschäftsführender Vorstand vom Verein Lebensperspektiven, „wellcome“-Leiter Michael Nießing und „wellcome“-Koordinatorin Melanie Petring eingeladen.

Die Sozialpädagogin Rose Volz-Schmidt gründete 2002 in Hamburg das Unternehmen „wellcome“, das mittlerweile mehr als 230 Standorte in Deutschland, der Schweiz und Österreich hat.

Ziel ist es, Eltern nach der Geburt ihres Kindes zur Seite zu stehen und dort zu entlasten, wo es möglich ist, da sich in dieser Phase extrem viel verändert. Für viele kommt die Veränderung unerwartet und stärker als gedacht: „Andere nennen das Chaos, wir nennen das Familie“, so Volz-Schmidt.

Das „wellcome“-Team sehe sich selber als moderne Nachbarschaftshilfe für Eltern, die unbürokratische Unterstützung im ersten Lebensjahr des Babys bietet und den Alltag der Eltern entlasten möchte.

Zum Tag der Eröffnung waren die Räume an der Hauptstraße 85 im FLiO Lemförde sehr gut besucht.

Volz-Schmidt erklärte in ihrer Eröffnungsrede, wie ihr damals die Idee für das Angebot gekommen war: „Der Grund waren meine beiden Kinder, Lea und Johannes. Die beiden sind Zwillinge und haben uns vor eine unerwartete Herausforderung gestellt, wir sind damit kaum zurechtgekommen.“ Im Gespräch mit anderen Eltern wurde ihr damals klar: „Ich habe angefangen, meine Sorgen mit anderen zu teilen und habe, ohne es zu merken, ein Tabu damit gebrochen.“ Ihr wurde deutlich, dass sie mit dem Problem nicht alleine ist, es aber kaum Möglichkeiten zur Bewältigung gab: „Ich wusste, dass ich mit den Kindern in der Anfangszeit keine Kapazitäten frei hatte, um etwas gegen dieses Problem zu tun, aber danach war ich mir sicher, dass in die Richtung etwas geschehen muss.“ Also ist sie aktiv geworden, und heute ist „wellcome“ 17 Jahre alt.

Zum Start des Standortes in Lemförde war auch die Schirmherrin für das Land Niedersachsen, Dr. Carola Reimann, niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung anwesend, Schirmherrin für gesamt Deutschland ist Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Reimann betonte: „Unsere Gesellschaft braucht solche Angebote. Der Bezug, den Kinder in dem Alter zu ihren Eltern haben, ist wichtig und beeinflussend für das spätere Leben. Wenn Eltern überlastet sind, kann das schlechte Auswirkungen auf die Zukunft des Kindes haben. Das Schöne ist, wie familiär die ehrenamtlichen Helfer ihre Aufgabe bewältigen, so sind nicht nur die Eltern entlastet, sondern die Kinder oft ebenfalls glücklich und finden darüber hinaus Bezugspersonen, die eine große Rolle in der Entwicklung des Kindes spielen können.“

Oftmals seien durch die Arbeit von „wellcome“ bereits Freundschaften und Patenschaften entstanden. Volz-Schmidt sieht dies als „sehr wünschenswert, auch wenn es nicht zu unserem Grundkonzept gehört. Wenn wir von solchen Beispielen mitbekommen, freuen wir uns riesig“.

Durch den neuen Standort können ab sofort auch Eltern aus Lemförde und der Region von dem Angebot profitieren und in ihrem Alltag entlastet werden. bjk