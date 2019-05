Anbaden im Neoprenanzug

„Anbaden“ wird hier wörtlich genommen. Zur Eröffnung der Badesaison am Dümmer stürzen sich traditionell Freiwillige in die Wogen des Binnensees, so auch am Sonntag. Foto: Brauns-Bömermann

Lembruch - Von Simone Brauns-bömermann. „Dümmer Erwachen“: Diese traditionelle Zeremonie pflegt die Segelschule und Bootsvermietung Schlick in Kooperation mit dem Tourismusverband Dümmerland jährlich. Das Spektakel ist für die in die Fluten Springenden frisch, für die Besucher vor allem amüsant.

Am Sonntag Gestern hieß es wieder „Anbaden“ am Hafen von Schlick. Wie sich erste Badefreuden in Niedersachsens zweitgrößten Binnensee anfühlen, erprobten der Meeresgott „Neptun“ mit Mannen. Allerdings fiel die Mannschaft der Mutigen, trotz der Aufrufe vom DJ „Der Dittmer machts“ sich anzuschließen, kleiner aus als im letzten Jahr. Es reichte das einzelne Boot „Schlickliner“, um die rund zehn Wagemutigen in die Schauarena zwischen Segelschule und British Yacht Club Overmeyer Event zu bringen, damit sie ins kühle Nass zur Freude der Besucher hüpfen konnten. Die Wassertemperatur lag dabei mit zehn Grad Celsius über der Lufttemperatur. Niemand nahm es den Freiwilligen übel, dass sie unter den historischen geringelten Badeanzügen einen Neoprenanzug trugen. Schließlich holten die Gäste ihre Winterjacken heraus.

Zu den Badenden gesellten sich zwei „Meerjungfrauen“ und Bürgermeisterin Margarete Schlick vom Steg aus in die nasse Gaudi-Manege. Und ein unerschrockener junger Mann, nur in Badeshorts. Viel Applaus von drei Seiten gab es für die Mutigen, die mit dem ersten Bad, die Saison offiziell eröffneten. „Ich spüre meine Hände nur nicht mehr“, so Heike Hannker aus Hüde. Schlau, direkt nach dem Anbaden beim digitalen Seilspringen mitzumachen, um wieder warm zu werden. Der Energieversorger innogy unterstützte mit der Aktion die Neuanschaffung eines Trampolins für den Kinderspielplatz am Deich. „Pro gesprungener Runde sponsern wir zehn Cent“ erläuterte Moderator Thorsten Schledorn. Er hoffte, dass am Ende des Tages mindestens 1 500 Euro zusammenkommen.

Am späten Mittag lag der Topscore bei den Männern bei 215 und bei den Damen bei 182 Runden pro Minute. Deich und Vorplatz der Segelschule Schlick lockten mit zahlreichen Zelten und Angeboten. Boots- und Blumenausstellung, Ballonmodellage und Kinderschminken, Kunsthandwerkstände und die Naturschutzorganisationen des Dümmers stellten sich vor.

Und trotz kalten Regenschauern trauten sich zahlreiche Gäste gegen Mittag auf die „Dümmer Erwachen Meile“. Nur einer war im Dienst: Comedy Polizist Herr Riemenschneider blieb unerbittlich in seinen Ermittlungen zu der von ihm gefundenen Hand: „Die habe ich dort oben auf der Straße gefunden, einfach abgefahren, vermute ich.“ Er fragte bei den Gästen nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und schnackte mehr, als zu ermitteln. „Es muss ein Lkw gewesen sein, kein Sportwagen“, seine kriminalistische Theorie. Natürlich war es Straßentheater-Spaß. Miniatur-Lkw und Pkw drängten sich durch die Menge. Ferngesteuert von Mitgliedern des Schiffs- und Modellbauclub Espelkamp. Zum Treffen, Relaxen, Klönen luden die Stände, das neue Gastronomiezelt des British Yacht Club und der große Steg der Segelschule Schlick ein.

Eröffnet hatten die 19. Runde „Bade- und Wassersportsaison“ Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe, Margarete Schlick und Tourismusmanagerin der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ Jessica Weßling gegen 11.30 Uhr. Ihre Wünsche: „Weniger „Schlickwetter“, eine gute Saison und viele Dümmer-Gäste.“

Nicht ganz so kommod waren die Stände des Tierschutzhofes Dickel und der Stand der Aidshilfe Deutschland. Auch sie nutzten das Event, um zu informieren. „Wir haben sogar gebastelt und Hunde- und Katzenkekse gebacken“, sagte die ehrenamtliche Helferin Verena Schipplock und lud zu einem Besuch nach Dickel ein. Bei Musik standen ferner der Herforder Fun Cup, der Auftritt des Sängers Louiso und Comedy-Jonglage Show auf dem Programm.

