Hätte das Leid der Tiere vermieden werden können?

Ein Verfahren gegen einen Junglandwirt aus Lembruch wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz vor dem Amtsgericht Diepholz wurde eingestellt. © Jansen

Ein 27-jähriger Junglandwirt aus Lembruch hätte nach Ansicht des Richters zwei Schweine in seinem Stall früher von ihren Schmerzen erlösen müssen. Doch für eine Verurteilung des bislang unbescholtenen und eher positiv aufgefallenen Landwirts sah das Amtsgericht Diepholz keinen ausreichenden Grund. Das Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde gegen eine Zahlung von 2000 Euro vorläufig eingestellt.

Lembruch/Diepholz – Vor dem Amtsgericht Diepholz war ein 27-jähriger Junglandwirt aus Lembruch angeklagt. Eine Tierärztin des Veterinäramtes Diepholz hatte bei einer zuvor vereinbarten Kontrolle des von dem jungen Mann geführten Mastbetriebes am 8. Dezember 2020 zwei Schweine vorgefunden, deren Gesundheitszustand so schlecht war, dass sie anschließend notgetötet werden mussten. Dieser meldepflichtige Vorfall führte zur Anklage wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Nach Anhörung mehrerer Sachverständiger stellte das Amtsgericht das Verfahren gegen Zahlung eines Geldbetrages ein.

Anfang Dezember 2020 stellte der jetzt angeklagte junge Landwirt im Rahmen seiner täglichen Stallkontrollen fest, dass zwei seiner Mastschweine offensichtlich ernsthaft erkrankt waren. Er separierte die Tiere in einer sogenannten Krankenbox und zog am 4. Dezember einen Tierarzt zurate. Dieser sah eine realistische Heilungschance und verordnete Antibiotika und Schmerzmittel.

Bis zur Kontrolle am 8. Dezember hatte sich der Zustand der beiden Tiere jedoch eher verschlechtert, sodass dem Landwirt von der Veterinärin angeraten wurde, die beiden Schweine von ihrem Leid zu erlösen. Dieser Aufforderung kam der junge Mann umgehend nach.

Die Untersuchung der Tiere in einer Tierkörperbeseitigungsanlage ergab den Verdacht auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt. Die Klärung der Frage, ob der für den Mastbetrieb verantwortliche junge Mann den beiden Tieren vermeidbare, länger anhaltende Schmerzen zugefügt und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hatte, war Gegenstand der umfangreichen Anhörung mehrerer an dem Verfahren beteiligter Sachverständiger.

Hätte der junge Landwirt eher erkennen müssen, dass sich die Tiere in einem lebensbedrohlichen Zustand befanden und unter erheblichen Schmerzen litten? Eines der Tiere war infolge eines zerstörten Sprunggelenkes kaum noch in der Lage aufzustehen, abgemagert und chronisch krank. Das zweite Schwein lag am 8. Dezember infolge einer weit fortgeschrittenen Infektion bereits im Sterben.

Der Richter führte aus, dass von dem Angeklagten sicherlich hätte erwartet werden können, dass er den behandlungsbedürftigen Zustand der beiden Tiere früher erkennt und darauf reagiert. Damit hätte den Schweinen viel Leid erspart werden können. Allerdings sei nicht erkennbar, dass der junge Mann aus niederen Motiven oder wirtschaftlichen Gründen gehandelt habe. Die Bestellung des Tierarztes sei aus eigenem Antrieb erfolgt und bei der Kontrolle am 8. Dezember habe der junge Landwirt von sich aus auf die kranken Tiere hingewiesen. Nach dem fachlichen Rat der Tierärztin habe er auch unverzüglich beide Tiere notgetötet. Aus diesen Gründen sei eine Verurteilung weder schuld- noch tatangemessen, zumal der junge Mann bislang völlig unbescholten und der von ihm geführte Betrieb bei allen bisher durchgeführten Kontrollen eher positiv aufgefallen sei.

Mit Zustimmung aller Prozessbeteiligten stellte der Amtsrichter das Verfahren unter der Auflage ein, dass der Angeklagte innerhalb von zwei Monaten einen Geldbetrag in Höhe von 2000 Euro an die Landeskasse zahlt. agu