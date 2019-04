Alles startklar für die neue Segelsaison

+ Der neue Vorstand der Seglervereinigung Hüde (v.l.): Martin Schröder (Kassenwart), Thomas Budde (2. Vorsitzender), Uwe Fischer (1. Vorsitzender), Peter-Niklas Nagel (Sportwart), Thomas Schrader (Jugendwart) und Marcus Schrader (Schriftführer). Fotos: Seglervereinigung

Hüde – Die Seglervereinigung Hüde (SVH) startete traditionell mit der Jahreshauptversammlung im Cubhaus in Hüde in die neue Segelsaison. Da der bisherige Sportvorstand Kai Arendholz aus beruflichen und familiären Gründen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand, haben die Mitglieder auf ihrer Hauptversammlung Peter-Niklas Nagel zu seinem Nachfolger gewählt. Der 25-jährige Jura-Student aus Osnabrück vereine in seiner Person alle Voraussetzungen für eine ideale Besetzung dieses wichtigen Vorstandspostens, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.