Alkohol, Drogen und ihre Gefahren

Lemförde - Von Melanie Russ. Es rumpelt kräftig, während sich der Kleinwagen mehrfach überschlägt. Plüschtiere und andere weiche Gegenstände wirbeln auf der Rückbank hin und her. Schließlich kommt der Wagen kopfüber zum Stillstand. Eine Weile ist alles ruhig, dann öffnet sich die Tür und René krabbelt heraus. Dem Zehntklässler geht es gut, denn der Überschlag war nur eine Simulation. Dennoch hat er Eindruck hinterlassen. „Das war Adrenalin pur. Man weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Man verliert völlig die Orientierung“, beschreibt er die Erfahrung.

Der Überschlagsimulator der Polizeiinspektion Diepholz ist Teil der aktuellen Projektwoche Suchtprävention an der Von-Sanden-Oberschule in Lemförde. Von Montag bis Mittwoch haben sich die Schüler intensiv mit legalen und illegalen Drogen sowie Mediensucht beschäftigt – sowohl in der Theorie als auch in Kreativworkshops. Sie näherten sich den Themen beispielsweise mit selbst erstellten Theaterstücken, Fotostories, eigenen Filmen oder dem Analysieren von Liedertexten. Am Freitag präsentieren sie die Ergebnisse ihren Mitschülern und ziehen Bilanz.

Als Zeitpunkt der Projektwoche wurden bewusst die Tage des Brockumer Marktes gewählt. „Nach unserer Erfahrung haben viele Schüler dort den ersten Kontakt mit Alkohol“, berichtet Schulleiter Marc Greve. Mit der Projektwoche wolle man den Schülern insbesondere in den höheren Klassen die Fähigkeit geben, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und die Folgen abzuschätzen, um sich dann bewusst gegen Alkohol und andere Drogen entscheiden zu können.

„Uns war es ganz wichtig, den Schülern deutlich zu machen: Ihr habt die Wahl. Nein sagen ist keine Schwäche, sondern eine Stärke“, ergänzt Lehrerin Anna Witte. Die Schüler sollen lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, etwa wenn es darum geht, zu einem Betrunkenen ins Auto zu steigen oder beim Feiern auf seine Freunde zu achten.

Die Themenschwerpunkte seien dem Alter entsprechend gesetzt worden, erläutert Greve. Die Klassen fünf und sechs befassten sich vorwiegend mit der Mediennutzung und ihren Gefahren. So hatten die Sechstklässler beispielsweise während einer Ferien- und einer Schulwoche ein Medientagebuch geführt, das während der Projektwoche analysiert wurde.

Die Klassen sieben und acht beschäftigten sich mit dem Alkohol. Unter anderem stand ein Besuch in der Maßregelvollzugsanstalt Schloss Haldem, in der suchtkranke Straftäter untergebracht sind, auf dem Programm. Laut Witte ist Alkoholkonsum für die meisten Siebt- und Achtklässler noch kein Thema. So war für sie der Blick durch die Rauschbrille eine ganz neue Erfahrung. Auch die Problematik wenig schmeichelhafter Fotos im Internet, die zum Beispiel bei einer späteren Bewerbung schaden könnten, wurde in diesem Zusammenhang angesprochen.

Die Neunt- und Zehntklässler widmeten sich schwerpunktmäßig illegalen Drogen und sprachen unter anderem mit einem ehemaligen Süchtigen. Fachleute aus der Suchtberatung und der Jugendgerichtshilfe sowie Andreas Müller vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz thematisierten gesundheitliche und rechtliche Folgen des Konsums von Alkohol und Drogen.

„Junge Autofahrer sind für uns ein ganz wichtiger Ansprechpartner“, betont Müller. Denn sie seien besonders häufig an Verkehrsunfällen beteiligt. Der Polizist sprach zunächst in einem Theorieteil über die Auswirkungen von Alkohol- und Drogenkonsum im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallstatistik. Anschließend wirbelte er die Schüler im Überschlagsimulator herum, um ihnen zu veranschaulichen, welche Kräfte bei einem Unfall wirken. Außerdem lernten sie, wie sie sich im Fall der Fälle sich aus einem verunfallten Wagen befreien können.

Die Bilanz nach den ersten drei Tagen fiel auf Lehrer- wie Schülerseite positiv aus. Die Kollegen hätten angeregt, die Projektwoche künftig alle zwei Jahre zu veranstalten, damit sich alle Jugendlichen während ihrer Zeit an der Oberschule mit allen drei Schwerpunktthemen auseinandersetzen können, berichtet Greve. Auch die Schüler seien sehr begeistert gewesen, ergänzt Anna Witte.